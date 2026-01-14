Badische Zeitung

Trauma-Hilfe für Geflüchtete: Gefährliches Wegsehen

Kommentar von Sigrun Rehm

Freiburg (ots)

Geflüchtete haben oft Schweres erlebt. Einige waren in ihrer Heimat Verfolgung ausgesetzt, manche haben auf der Flucht Todesängste ausgestanden, viele kämpfen nun mit Fremdheit und Ablehnung. Traumata, Ängste und Depressionen sind bei rund jedem dritten Betroffenen Folgen dieser Erlebnisse. Dennoch bekommen die meisten von ihnen in Baden-Württemberg nicht die nötige medizinisch-therapeutische Unterstützung. (...) Die Mehrheit der traumatisierten Geflüchteten wird nie gewalttätig. Doch die Einzelfälle, die geschehen, richten großen Schaden an - bei den direkten Opfern und indem sie das gesellschaftliche Klima vergiften und rechtspopulistische Haltungen in der Gesellschaft verstärken. (...) Die Forderung der Landesärztekammer und Landespsychotherapeutenkammer nach Ausbau und Finanzierung entsprechender Angebote dürfte es (...) schwer haben, Mehrheiten zu finden. Doch das Wegsehen ist gefährlich. https://mehr.bz/ah150126a

