Badische Zeitung

Billigerer Führerschein: Gute Idee, aber kein Konzept

Kommentar von Michael Saurer

Freiburg (ots)

Es ist völlig unklar, ob der Führerschein bald tatsächlich günstiger zu haben sein wird. Warten lohnt sich nicht. Wer weniger zahlen möchte, hat das ein Stück weit selbst in der Hand - durch üben, üben, üben. Dafür gibt es Möglichkeiten, etwa auf Verkehrsübungsplätzen. Es ist die viel sicherere Art, die Kosten zu senken, als auf die Umsetzung eines Ministervorstoßes zu warten, dessen Erfolg überhaupt nicht absehbar ist. https://mehr.bz/ah060226a

