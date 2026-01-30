Steuern hoch auf Tabak - die Zeit ist reif dafür in Deutschland
Kommentar von Jan Sternberg
Freiburg (ots)
"Die Bundesregierung will bisher laut Koalitionsvertrag auch ab 2027 bei der nur graduellen Preiserhöhung bleiben. Gut, wenn das gekippt würde. Auch die EU setzt auf höhere Mindeststeuern ab 2028. Die Zeit für eine schmerzhafte Anhebung der Preise für die Droge ist daher reif." https://mehr.bz/bel31a
