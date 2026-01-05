PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von PRODUCT CIA IMPORTACIONES ASIATICAS, SL mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PRODUCT CIA IMPORTACIONES ASIATICAS, SL

Öffentlicher Artikel-Rückruf des Holz-Küchenzubehör/Werkstattset von TOYLINO

Öffentlicher Artikel-Rückruf des Holz-Küchenzubehör/Werkstattset von TOYLINO
  • Bild-Infos
  • Download
  • 5 weitere Medieninhalte

Barcelona, Spain (ots)

Bei den sechs oben genannten Varianten können sich Kleinteile lösen, welche verschluckt werden können. Infolgedessen besteht Erstickungsgefahr, insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren. Aus diesem Grund wird dringend von der weiteren Verwendung des Produktes abgeraten.

Der Artikel wurde in einer Aktion am 10. März 2025 bei Aldi Nord angeboten. Die entsprechenden Restbestände wurden sofort aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Aldi Nord Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons, selbstverständlich erstattet.

PRODUCT CIA S.L entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Pressekontakt:

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter dem folgenden Kontakt: mail: service@protel-service.com, telephone: 0631 3428 443

Original-Content von: PRODUCT CIA IMPORTACIONES ASIATICAS, SL, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von PRODUCT CIA IMPORTACIONES ASIATICAS, SL mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren