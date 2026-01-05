PRODUCT CIA IMPORTACIONES ASIATICAS, SL

Öffentlicher Artikel-Rückruf des Holz-Küchenzubehör/Werkstattset von TOYLINO

Barcelona, Spain (ots)

Bei den sechs oben genannten Varianten können sich Kleinteile lösen, welche verschluckt werden können. Infolgedessen besteht Erstickungsgefahr, insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren. Aus diesem Grund wird dringend von der weiteren Verwendung des Produktes abgeraten.

Der Artikel wurde in einer Aktion am 10. März 2025 bei Aldi Nord angeboten. Die entsprechenden Restbestände wurden sofort aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Aldi Nord Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons, selbstverständlich erstattet.

PRODUCT CIA S.L entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

