Badische Zeitung

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg geht's für alle um viel
Kommentar von Dietmar Ostermann

Freiburg (ots)

"(...) Wenn an diesem Sonntag um 18 Uhr in Baden-Württemberg die Wahllokale schließen, dann werden in nahezu allen Parteizentralen die Nerven maximal angespannt sein. (...) Grüne und CDU kämpfen darum, stärkste Kraft zu werden. Die AfD will neue Stärke beweisen. Die SPD stemmt sich gegen das Schrumpfen zur Kleinpartei. Die FDP will im Landtag bleiben, die Linke hinein. Sicher kann sich keine Partei sein, dass sie ihre Ziele erreicht. Doch es geht auch für die Wählerinnen und Wähler um viel. Das Industrie- und Exportland Baden-Württemberg wird härter von globalen Erschütterungen und neuen Handelshemmnissen getroffen und von technologischen Revolutionen herausgefordert als andere Bundesländer. Wie der Wohlstand der Zukunft gesichert werden kann, hängt davon ab, wie jetzt die Weichen gestellt werden. (...)" https://mehr.bz/bel66a

Badische Zeitung
