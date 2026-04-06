Badische Zeitung

Die Verwirrung um die Meldepflicht bei der Bundeswehr lässt Vertrauen schwinden

Kommentar von Matthias Schwarzer

Freiburg (ots)

"Nun erfahren die 17- bis 45-jährigen Männer zufällig, dass sie auch noch die Bundeswehr um Erlaubnis fragen müssen, wenn sie länger ins Ausland wollen. Kann es tatsächlich sein, dass die Bundesregierung heimlich eine so weitreichende Regelung eingeführt hat? Oder hat sie nur unzureichend herausgearbeitet, dass der Passus ohne bestehende Wehrpflicht - also nach aktueller Lage - noch gar nicht greift? Die jüngsten Aussagen aus dem Verteidigungsministerium lassen vermuten, dass Letzteres der Fall ist. Bis zur - hoffentlich raschen - Klärung des Sachverhalts ist so viel sicher: Wer angesichts der globalen Spannungen die Verteidigungsfähigkeit des Landes erhöhen will, muss die Bürgerinnen und Bürger transparent informieren." https://mehr.bz/bel97b

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