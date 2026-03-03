zipmend GmbH

Premium-Logistik zum Markt-Preis: Qualitätshersteller landen bei zipmend

Hamburg (ots)

Es ist 16:45 Uhr an einem Freitag. Auf dem Schreibtisch des Logistikleiters klingelt das Telefon - kein gutes Zeichen um diese Uhrzeit. Am anderen Ende: die Spedition. Kurze Absage, Kapazitätsprobleme, der Lkw kommt nicht. Der Liefertermin beim A-Kunden in Südfrankreich droht zu platzen, und in der Montagehalle steht eine Spezialanfertigung im Wert eines Mittelklassewagens.

So landet die Ware kurzfristig auf einem Fahrzeug des Hamburger Expresslogistikers zipmend. Geschäftsführer Timm Trede kennt diese Szenarien nur zu gut. "Was mich dabei immer wieder erstaunt, ist die fast schon schicksalhafte Ergebenheit, mit der viele Logistikleiter das Versagen ihrer Stammspedition hinnehmen." Viele Unternehmen halten das 'Mittelmaß' ihrer Partner für das Ende der Fahnenstange.

Interessant ist jedoch nicht der erste Auftrag, den zipmend übernimmt - der klassische "Feuerlösch-Einsatz", oft mit wenigen Paletten in einem 3,5-Tonner. Es ist das, was danach passiert.

"Wir beobachten ein massives Umdenken bei Kunden, die begriffen haben, dass wir ihre Teilladungen auf dem Lkw oft effizienter abwickeln als jeder klassische Stückgutverteiler", so Trede. Während die herkömmliche Spedition die Ware über mehrere Hubs umlädt und damit das Risiko für Schäden und Verzögerungen potenziert, setzt zipmend auf Direktfahrten.

Das Ergebnis überrascht viele Controller: Obwohl zipmend die Ware ohne Umwege und Umladung liefert, ist man preislich oft erstaunlich nah am Standard-Markt - bei einer massiv höheren Leistung.

Es zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: Immer mehr Qualitätshersteller nutzen zipmend für ihre regulären Sendungen mit der gesamten Flottenbandbreite bis hin zum 40-Tonner.

"Es ist ein logistischer Reifeprozess", resümiert Trede. "Zuerst bucht man bei uns, weil man einen Notfall hat. Später, weil man verstanden hat, dass eine Direktfahrt, präzise Zeitfenster und ein unkomplizierter Buchungsprozess der einzig sinnvolle Standard für die eigenen Produkte sind."

