Wunschziel Spanien trifft Traumjob Hospitality: Der neue Recruiting-Kanal für die Sommersaison

Rheda-Wiedenbrück

Neue Umfrage zeigt: 34 % der deutschen Jobsuchenden wollen nach Spanien - Hospitality-Branche kann vom Work & Travel-Boom profitieren

Während Australien und Neuseeland jahrelang als unangefochtene Working-Holiday-Destinationen galten, vollzieht sich ein bemerkenswerter Wandel: Spanien ist mit 34,4 % das mit Abstand beliebteste Land für Auslandsjobs in Europa - fast doppelt so gefragt wie Italien (17,5 %) auf Platz 2. Das zeigt eine aktuelle Umfrage auf www.auslandsjob.de unter 2.214 Teilnehmern. Für Arbeitgeber im Hospitality-Sektor eröffnet sich damit eine vielversprechende Recruiting-Chance pünktlich zum Saisonstart.

Traumkombination: Spanien + Hospitality

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Mehr als 40 % der Befragten interessieren sich für Jobs in den Bereichen Gastronomie & Hotellerie (20,8 %), Tourismus & Animation (20,5 %) sowie verwandten Hospitality-Bereichen. Genau diese Sektoren verzeichnen in Spaniens Tourismusregionen traditionell einen hohen saisonalen Personalbedarf.

"Die Überschneidung ist perfekt", erklärt Frank Möller, Geschäftsführer von Auslandsjob.de. "Auf der einen Seite haben wir tausende motivierte junge Menschen, die Auslandserfahrung sammeln und in der Hospitality-Branche arbeiten möchten. Auf der anderen Seite stehen Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen in Spanien, die für die Sommersaison dringend Personal suchen. Mit Auslandsjob.de bringen wir beide Seiten zielführend zum Perfect Match zusammen."

Europa schlägt Down Under: Die praktischen Vorteile

Im Vergleich zu klassischen Working-Holiday-Destinationen wie Australien bietet Spanien erhebliche Vorteile:

Kein Visum erforderlich - EU-Bürger können sofort starten

- EU-Bürger können sofort starten Keine Zeitverschiebung - Kontakt zu Familie und Freunden bleibt einfach

- Kontakt zu Familie und Freunden bleibt einfach Günstiger Flug - Deutlich niedrigere Reisekosten als Langstreckenflüge

- Deutlich niedrigere Reisekosten als Langstreckenflüge EU-Krankenversicherung gilt - Keine zusätzliche Auslandskrankenversicherung nötig

- Keine zusätzliche Auslandskrankenversicherung nötig Kürzere Anreise - Flexibles Kommen und Gehen möglich

- Flexibles Kommen und Gehen möglich Fester Job - Jobzusage liegt bereits bei Ausreise vor

Diese niedrigschwelligen Zugangsmöglichkeiten machen Auslandsjobs in Spanien besonders attraktiv für junge Menschen, die ihre erste Auslandserfahrung machen möchten oder nur für eine Saison ins Ausland gehen können.

Perfektes Timing für die Sommersaison 2026

Die spanischen Küstenregionen, die Balearen und die Kanaren bereiten sich derzeit auf die Hauptsaison vor. Hotels, Beach-Clubs, Restaurants und Animationsteams müssen ihre Teams für die kommenden Monate aufstocken. Traditionell werden diese Positionen jede Saison neu besetzt - ein kontinuierlicher Personalbedarf, der durch deutsche Arbeitssuchende ideal gedeckt werden kann.

"Viele unserer Arbeitgeber-Partner berichten von positiven Erfahrungen mit deutschen Saisonkräften", so Frank Möller. "Sie bringen Zuverlässigkeit, Sprachkenntnisse und oft bereits erste Erfahrungen aus der Gastronomie mit. Gleichzeitig profitieren die jungen Menschen von einer unvergesslichen Zeit am Mittelmeer, verbessern ihre Sprachkenntnisse und sammeln wertvolle Berufserfahrung."

Auslandsjob.de: Die Matching-Plattform für Hospitality-Jobs in Europa

Auslandsjob.de hat sich als führende Plattform für Auslandsjobs etabliert und bringt gezielt Arbeitgeber mit qualifizierten Bewerbern zusammen. "Unsere Kernleistung ist das Full Recruitment: Wir übernehmen die Vorqualifizierung der Bewerber, sammeln Leads, führen Erstgespräche und übergeben Ihnen nur vorselektierte Kandidaten. Gleichzeitig betreiben wir Deutschlands größtes Netzwerk für Job-Opportunities im Ausland - mit tausenden von jungen Menschen täglich auf Auslandsjob.de und unseren weiteren Portalen, um ihren Traumjob im Ausland zu finden", erklärt Frank Möller. So erreichen Arbeitgeber über Auslandsjob.de direkt motivierte deutschsprachige Kandidaten, die bereits konkret nach Hospitality-Jobs in Spanien suchen - ohne Streuverluste und mit deutlich reduziertem Recruiting-Aufwand.

"Wir verstehen die Bedürfnisse beider Seiten", betont Frank Möller. "Arbeitgeber brauchen zuverlässiges Personal zur richtigen Zeit, Bewerber suchen authentische Jobangebote in ihren Wunschdestinationen. Diese Verbindung herzustellen und beide Seiten erfolgreich zusammenzubringen, ist unsere Kernkompetenz."

Die Kombination aus hoher Nachfrage (34,4 % wollen nach Spanien), passendem Interessensprofil (über 40 % Hospitality-Interesse) und praktischen Vorteilen (EU-Freizügigkeit) macht Spanien zum idealen Recruiting-Markt für die anstehende Sommersaison - und Auslandsjob.de zur idealen Plattform, um dieses Potenzial zu nutzen.

Über die Umfrage

Die Umfrage fand vom 01.10.2024 bis 22.01.2025 online statt. Es nahmen insgesamt 2.214 Personen teil. Mehrfachauswahl war möglich, die Angaben erfolgen in Prozent.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter: www.auslandsjob.de/ueber-uns/studien/umfrage-deutsche-im-ausland-arbeiten-motive/

Über Auslandsjob.de / INITIATIVE auslandszeit GmbH

Auslandsjob.de ist seit 2004 eine der führenden deutschen Plattformen für internationale Jobs, Work and Travel und Auslandsprogramme. Ziel ist es, Menschen unkompliziert, transparent und sicher den Weg zum Arbeiten im Ausland zu ermöglichen.

Die INITIATIVE auslandszeit erfasst regelmäßig Trends & Motivationen im Bereich internationaler Jugend- & Arbeitsmobilität und weist seit 20 Jahren vielfältige Wege ins Ausland für Schüler, Studenten sowie Arbeitnehmer. Mit weit über 100.000 begleiteten Auslandszeitlern & Auslandsjobber gehört die INITIATIVE auslandszeit zu den führenden Netzwerken & Wegweisern in Deutschland für internationale Work Experiences.

