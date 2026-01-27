Work and Travel neu gedacht / Mit Golden Ticket Jobs sicher und unkompliziert nach Europa starten

INITIATIVE auslandszeit GmbH

Rheda-Wiedenbrück (ots)

Work and Travel erlebt 2026 einen deutlichen Wandel. Weg von komplizierten Fernreisen, hin zu einfachen, planbaren Auslandsaufenthalten innerhalb Europas. Mit den Work and Travel Golden Ticket Jobs reagiert Auslandsjob.de auf diese Entwicklung und bietet eine Lösung, die Sicherheit, Erlebnis und berufliche Erfahrung intelligent verbindet.

Europa im Fokus: Weniger Hürden, mehr Möglichkeiten

Die Ergebnisse der Auslandsjob-Umfrage 2024/Anfang 2025 zeigen klar: Europäische Länder sind gefragter denn je. Spanien, Italien und Portugal zählen zu den beliebtesten Zielregionen. "Insgesamt können sich über 70 Prozent der Befragten vorstellen, Work and Travel in Europa zu machen, wie auch unsere aktuelle Auslandsjob-Infografik zeigt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kein Working-Holiday-Visum, weniger Bürokratie und eine schnelle Jobaufnahme", erklärt Frank Möller, Gründer von Auslandsjob.de.

Work & Travel mit Golden Ticket Job bietet im Vergleich zum klassischen Work and Travel entscheidende Vorteile: Bereits vor der Abreise sind Job und Unterkunft gesichert, das Einkommen ist planbar und Aufenthalte von mehreren Monaten am Stück sind möglich. Man hat so deutlich mehr Sicherheit, während klassische Work and Travel-Reisen oft ungewiss sind und auf kurzfristige Jobs angewiesen bleiben.

Golden Ticket Jobs: Planungssicherheit statt Unsicherheit

Teilnehmende erhalten vorab einen festen Job, inklusive klarer Arbeitszeiten und verlässlichem Einkommen. Relocation-Pakete vieler Arbeitgeber unterstützen bei der Wohnungssuche, bei Übergangsunterkünften und bei Behördengängen.

"Wer Work and Travel in Europa machen möchte, profitiert von überschaubaren Entfernungen und guter sozialer Absicherung", so Möller. "Das reduziert Risiken und macht die Erfahrung gleichzeitig intensiver und entspannter. Besonders beliebt sind derzeit deshalb unsere Golden Ticket Jobs in Destinationen wie Griechenland, Portugal, Spanien oder Malta."

Neue Motivation. Erlebnis und persönliche Entwicklung im Mittelpunkt

Die Umfrage zeigt, dass vor allem folgende Motive zählen: Sprache und Kultur erleben, Abwechslung sowie persönliche Weiterentwicklung. Das Gehalt spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist das Gesamtpaket aus Erlebnis, Sicherheit und Perspektive.

Wünsche und Sorgen junger Auslandsjobber und Work & Traveller berücksichtigt

"Seit 2004 durften wir über 100.000 Work & Traveller auf ihre Auslandszeit vorbereiten und begleiten. Wir kennen die mit diesem mutigen Schritt verbundenen Wünsche, aber auch die Hürden und Ängste, die beim Traum vom Work & Travel aufkommen können. Basierend auf diesem Erfahrungswissen entwickelten wir unsere Golden Ticket Jobs, um Work & Travel in Europa einfacher, sicherer und attraktiver als je zuvor zu machen."

Work & Travel in Europa - Betonung liegt auf Work

"Wir werden häufig gefragt, für wen dieses spezielle Work & Travel-Format besonders geeignet ist. Das Golden Ticket gibt hierbei die Antwort, denn es stellt den Auslandsjob klar in den Mittelpunkt. Es bietet vom ersten Tag an maximale Sicherheit und Orientierung für Arbeitnehmer in ihrem neuen beruflichen Umfeld im Ausland. Auf diese Weise wird gezielt internationale Berufserfahrung gewonnen, die sowohl der Persönlichkeit als auch dem Lebenslauf zugutekommt", erklärt Möller.

Fazit und weitere Informationen

Work and Travel in Europa wird immer mehr zu einer attraktiven Alternative gegenüber klassischen Zielen wie Australien, Neuseeland oder Kanada. Mit den Golden Ticket Jobs bietet Auslandsjob.de einen strukturierten Einstieg, ohne Visastress, ohne Jobunsicherheit und mit echter Unterstützung vor Ort.

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter:

www.auslandsjob.de/ueber-uns/studien/umfrage-deutsche-im-ausland-arbeiten-motive/

Über Auslandsjob.de / INITIATIVE auslandszeit GmbH

Auslandsjob.de ist seit 2004 eine der führenden deutschen Plattformen für internationale Jobs, Work and Travel und Auslandsprogramme. Ziel ist es, Menschen unkompliziert, transparent und sicher den Weg zum Arbeiten im Ausland zu ermöglichen.

Die INITIATIVE auslandszeit erfasst regelmäßig Trends & Motivationen im Bereich internationaler Jugend- & Arbeitsmobilität und weist seit 20 Jahren vielfältige Wege ins Ausland für Schüler, Studenten sowie Arbeitnehmer. Mit weit über 100.000 begleiteten Auslandszeitlern & Auslandsjobber gehört die INITIATIVE auslandszeit zu den führenden Netzwerken & Wegweisern in Deutschland mit Schwerpunkt Auslandsaufenthalte.

