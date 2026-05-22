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Nach dem Datendiebstahl in Freiburg stehen auch die Unikliniken in der Pflicht
Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

"Ein Datendiebstahl solchen Ausmaßes lässt auf Versäumnisse auf allen Seiten schließen. Nicht nur das betroffene Unternehmen muss nun schnellstmöglich für Transparenz und lückenlose Aufklärung sorgen. Auch die Unikliniken stehen in der Pflicht. Sie müssen darlegen, ob die Sicherheitsstandards ihrer Dienstleister in der Vergangenheit ausreichend geprüft wurden. Sie müssen sicherstellen, dass der Schutz von Patientendaten künftig in vollem Umfang gewährleistet ist. Auch dann, wenn diese Daten das eigene Haus verlassen. Wer verloren gegangenes Vertrauen wieder herstellen will, muss sich nun an einer glaubhaften und minutiösen Aufarbeitung messen lassen. " https://mehr.bz/bell117

Pressekontakt:

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Telefon: 0761/496-0
kontakt.redaktion@badische-zeitung.de
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Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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