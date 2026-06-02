Badische Zeitung

Asylpolitik der EU - Keine Sternstunde für Europa

Kommentar von Sebastian Kaiser

Freiburg (ots)

Mit ihrer Verschärfung der Asylregeln sendet die Europäische Union eine klare Botschaft. Der Kontinent schottet sich ab. (...) Es ist allen voran der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), der bei der Kehrtwende in der Asylpolitik aufs Tempo gedrückt hat. (...) Wichtige Fragen bleiben offen, vor allem, was die Einhaltung der Menschenrechte betrifft. Denn wer Abschiebezentren in Libyen, Ruanda oder Äthiopien errichten will, muss auch die rechtlichen Standards für die dort internierten Menschen garantieren können. (...) Man lagert also die Verantwortung aus. Und das ist wahrlich keine Sternstunde für Europa. (...) Einmal mehr zeigt sich, wie schlecht es um die Solidarität in der Asylpolitik unter den Europäern bestellt ist. https://mehr.bz/bel154a

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