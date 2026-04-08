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TV-Tipp: "Kampf der RealityAllstars"- Der ultimative Showdown in der thailändischen Sala

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München (ots)

Der ultimative und gnadenlose Kampf um Aufmerksamkeit, Sendezeit und Sympathien geht jetzt erst so richtig los. Denn "Kampf der Realitystars" geht mit einer Allstars-Staffel an den Start. Dafür bringt RTLZWEI die größten, beliebtesten und streitbarsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den vergangenen Staffeln noch einmal nach Thailand. Worauf wir uns beim "Kampf der RealityAllstars" freuen können, weiß meine Kollegin Jessica Martin.

Sprecherin: Nur echte "Kampf der Realitystars"-Veteranen dürfen diesmal an den Star- Strand und dort um bis zu 50.000 Euro Preisgeld und Ruhm kämpfen. Mit dabei sind natürlich ehemalige Gewinner und Gewinnerinnen, die sich nun auch den Allstar-Titel sichern wollen. Allen voran Serkan Yavuz.

O-Ton 1 (Serkan Yavuz, 7 Sek.): "Ich habe wirklich Bock, mich mit jedem anzulegen, auch wenn es sein muss. Und wenn ich jetzt noch der Star vom Allstar-Strand werde, dann wäre es natürlich die abschließende Krönung..."

Sprecherin: Leicht wird es auf jeden Fall nicht - ganz im Gegenteil.

O-Ton 2 (Serkan Yavuz, 2 Sek.): "Es wird sehr, sehr explosiv, denke ich." Sprecherin: Dafür dürfte unter anderem Sam Dylan sorgen, der mit der ein oder anderen Kandidatin noch eine Rechnung offen hat.

O-Ton 3 (Sam Dylan, 8 Sek.): "Diese Rothaarige, die da auf mich losgegangen ist versuche ich natürlich, wieder zu entsorgen, weil sie völlig durchgedreht ist und sie ist ja auch nicht ganz klar im Kopf."

Sprecherin: Ob besagte Georgina Fleur sich wirklich so leicht aus dem Spiel werfen lässt, wird sich zeigen. Eins steht aber fest: Gestritten wird dann natürlich mit Niveau.

O-Ton 4 (Sam Dylan, 6 Sek.): "Wenn ich mich streite, dann kann ich das machen, ohne irgendwie aus der Gosse zu sprechen oder irgendwie asozial zu werden."

Sprecherin: Keinen Streit sucht auf jeden Fall Reality-Urgestein Sarah Knappik. Sie geht die Sache viel entspannter an.

O-Ton 5 (Sarah Knappik, 5 Sek.): "Ich will Spaß haben. Ich will eine gute Zeit, geile Gespräche, coole Spiele. Darauf freue ich mich."

Sprecherin: Vielleicht schnappt sie sich dann diesmal auch endlich den Titel. Im Weg stehen könnte ihr dabei aber ein ganz spezieller Feind.

O-Ton 6 (Sarah Knappik, 6 Sek.): "Also ich habe vor nichts Angst, nur vor den Mücken da drin, ehrlich. Die fressen mich auf. Ich bin für die voll die Delikatesse da drin oder so."

Wer wen frisst, entsorgt oder geschickt rauswählt, erfahren wir ab 15. April, wenn Sarah Knappik und 23 weitere Promis bei "Kampf der RealityAllstars" - immer mittwochs und sonntags ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI - antreten. Übrigens: Die Folgen sind natürlich auch bei RTL+ verfügbar.

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