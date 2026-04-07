RTLZWEI

Neue Folge "Armes Deutschland": Neue Zukunftsvisionen und schockierende Wendungen

München (ots)

Angelique hat ihren Minijob im Supermarkt verloren.

Tobis Erwerbsunfähigkeit steht aufgrund von Nebeneinkünften in Frage.

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 7. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Angelique hat aufgrund von unregelmäßigem Erscheinen ihre Stelle in einem Discounter verloren. Doch die junge Mutter hat schon einen neuen Plan: Sie möchte Ärztin werden. Auch Tobi kann sich nicht zum Arbeiten motivieren, verdient sich allerdings durch Nebeneinkünfte etwas dazu - dadurch wird seine Erwerbsunfähigkeit nun angezweifelt. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 7. April 2026 um20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Angelique hat eine Stelle als Minijobberin in einem Supermarkt erhalten - ihr erster Job jemals. Doch schnell stellt sich heraus, dass der jungen Mutter der Antrieb fehlt. Die Arbeit regelmäßig anzutreten, fiel ihr schwer und mehrere Krankheitstage mindern ihren Lohn. Nun folgen Konsequenzen: Das Arbeitsverhältnis wurde beendet. Ange hat allerdings schon ein neues Ziel: Sie möchte nach einem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zur Krankenschwester absolvieren - langfristig soll dies ermöglichen, den Traum vom Beruf als Ärztin zu erfüllen. Auch Partner Mike möchte sich einen Job suchen. Sein Arbeitslosengeld läuft aus und er ist gewillt, sich bei einer Müllbeseitigungsfirma initiativ zu bewerben. Kann er sich überwinden und ein Vorstellungsgespräch wahrnehmen?

Tobias genießt das Leben mit Ehefrau Jenny in vollen Zügen: Auswärts Essengehen, Hallenbadbesuche - all das gehört für die beiden dazu. Durch Bürgergeld und Grundsicherung finanzieren sie sich ihren Lifestyle - Tobi sorgt als Alleinunterhalter anhand von Live-Streams und Auftritten für zusätzliche Einnahmen. Durch diese Nebeneinkünfte ist seine Erwerbsunfähigkeit nun allerdings fragwürdig - ein neues Gutachten über seine medizinische Arbeitsfähigkeit steht an. Der 27-Jährige schmiedet nun neue Pläne: Er möchte weg vom Sozialamt und zurück zum Jobcenter, um als Kleinunternehmer arbeiten zu können. Hat er dabei ernsthafte Absichten?

Jessica ist alleinerziehende Mutter und lebt mit Tochter Valerija seit drei Jahren von Bürgergeld. Durch bewussten Konsum und Unterstützung der Tafel kommt sie mit ihrem Budget gut zurecht. Damit ihre Tochter auf nichts verzichten muss, kauft und verkauft sie Second-Hand-Artikel auf Flohmärkten und Onlinebörsen - in Zukunft möchte sie zudem eine Ausbildung als Erzieherin absolvieren. Auch Nadine ist jung Mutter geworden - mit ihrem neuen Partner und Verlobten Noah-Liam hat sie sich den Traum einer heilen Familie ausgemalt. Doch nun erhält sie eine Schocknachricht: Noah-Liam hat sie betrogen und lässt die 24-Jährige mit einem Schuldenberg allein zurück.

"Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" am 7. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Madame Zheng Production.

Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? - RTLZWEI Unternehmen

Über "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?":

Mehr als 17 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht, mehr als 5,5 Millionen leben von Bürgergeld. Viele arbeiten hart und müssen dennoch jeden Cent zweimal umdrehen. Andere drehen sich morgens lieber selbst nochmal um, statt zur Arbeit zu gehen. Die Dokumentation "Armes Deutschland" begleitet Menschen, die am Rande der Armutsgrenze leben - und zeigt ihren grundlegend unterschiedlichen Umgang mit ihrer Situation.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell