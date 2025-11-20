Kontrast Personalberatung GmbH

Erstbesetzung in kurzer Zeit geglückt: Kontrast Executive Search Hamburg besetzt operative Management-Spitze bei Logistik-Innovateur

Die Kontrast Personalberatung GmbH hat ein anspruchsvolles Executive-Search-Mandat in der Logistik schnell und treffsicher abgeschlossen. Für ein wachstumsstarkes, auf digitale Transportoptimierung spezialisiertes Logistikunternehmen im Straßengüterverkehr (Name vertraulich) konnte die Management-Spitze erstmals besetzt werden - ergänzt um eine zweite Top-Level-Rolle für die operative und digitale Weiterentwicklung.

Innovationsführer mit verdeckter Wachstumsstrategie

Das Unternehmen gilt intern als Innovateur der Branche: Es digitalisiert komplexe Transportketten, verknüpft operative Fernverkehrssteuerung mit datengetriebenen Optimierungsmodellen und treibt Automatisierung im Tagesgeschäft voran. Strategisch setzt der Auftraggeber auf eine "verdeckte" Innovationsstrategie - die Branche soll im sprichwörtlichen Dornröschenschlaf bleiben, während Prozesse, IT und Geschäftsmodelle im Hintergrund modernisiert werden.

Schneller Executive Search mit Doppelkompetenz Logistik & IT

Kontrast übernahm den verdeckten Executive Search von der Marktanalyse über die Direct-Search-Strategie bis zur psychologisch fundierten Eignungsdiagnostik. Gefordert war eine Doppelkompetenz: tiefes Know-how in Logistik und Transport, insbesondere im Fernverkehr Straße, kombiniert mit Erfahrung in IT, Business Process Outsourcing und Digitalisierung von Transportprozessen.

Die Time-to-Shortlist lag bei nur 45 Tagen: In diesem Zeitraum wurde der relevante Managementmarkt systematisch identifiziert, Kandidat*innen gezielt angesprochen und in mehreren Stufen vorqualifiziert. Nach strukturierten Interviews, Referenzchecks und Kundenrunden konnte der Vertrag mit der Wunschbesetzung bereits nach 75 Tagen unterzeichnet werden (Time-to-Contract). Parallel wurde eine komplementäre Co-Top-Level-Rolle gewonnen, mit Fokus auf Prozess-, IT- und operatives Leistungscontrolling.

"Gerade bei digital getriebenen Transformationsaufgaben im Straßengüterverkehr braucht es Führungskräfte, die operative Realität, Datenlogik und Logistiksteuerung zusammenbringen", heißt es aus der Geschäftsführung der Hamburger Headhunter. "Unsere Kombination aus Branchenkenntnis Logistik/Transport und Erfahrung in IT, BPO und Digitalisierung war entscheidend - und erklärt, warum wir in kurzer Zeit zwei passende Spitzenkräfte gewinnen konnten."

