Kreative Einblicke für Fotografen und Filmemacher: Frame Magazin veröffentlicht erste Ausgabe

Das neue Frame Magazin eröffnet Fotografen und Filmemachern eine frische Perspektive auf ihre kreative und unternehmerische Zukunft. Gründer Edmond Rätzel, selbst erfahrener Produktfotograf und Coach, vermittelt wertvolles Know-how, um aus kreativer Leidenschaft ein stabiles Business zu formen. Neben exklusiven Interviews und Gastbeiträgen bietet das Magazin hilfreiche Tipps für nachhaltiges Wachstum in der Foto- und Filmwelt. Egal, ob Einsteiger oder Profi – hier findet jeder Anregungen, um sich weiterzuentwickeln.

Die erste Ausgabe des neuen Frame Magazins bietet auf 44 Seiten exklusive Einblicke in die Kreativbranche von Fotografen und Filmemachern. Ein Highlight der ersten Ausgabe ist das Interview mit Profifotograf Philipp Romanowski, der nicht nur über seine beeindruckenden Bilder spricht, sondern auch seine langfristigen Strategien für geschäftlichen Erfolg teilt. Zusätzlich präsentiert das Magazin spannende Gastbeiträge, aktuelle Branchennews und praxisnahe Tipps aus der Foto- und Filmwelt. Fotografen und Filmemacher erhalten so wertvolle Anregungen, um ihre Leidenschaft in ein profitables Unternehmen zu verwandeln.

Das Frame Magazin erscheint voraussichtlich vierteljährlich. Ein Abo-Modell gibt es aktuell nicht – jede Ausgabe ist einzeln erhältlich. Die erste Ausgabe kann für nur 0,99 Euro inklusive kostenlosem Versand bestellt werden.

Mehr als nur Inspiration: Business-Wissen für Kreative

„Die Welt der Fotografie und Filmkunst ist dynamisch und kreativ – doch abseits der künstlerischen Herausforderungen kämpfen viele mit wirtschaftlichen Hürden“, erklärt Edmond Rätzel. „Technische Fertigkeiten und kreative Visionen stehen oft im Fokus, aber das notwendige Business-Know-how bleibt häufig auf der Strecke. Genau hier setzt unser Magazin an: Es soll nicht nur inspirieren, sondern auch eine solide Geschäftsgrundlage vermitteln.“

Edmond Rätzel entdeckte früh seine Leidenschaft für Fotografie und baute sich eine erfolgreiche Karriere als Produktfotograf auf. Mit seiner eigenen Coaching-Agentur unterstützt er heute andere Kreative beim Aufbau eines nachhaltigen Unternehmens. Sein eigens entwickeltes Stufenmodell hilft Fotografen und Filmemachern, angemessene Preise zu kalkulieren, die richtigen Kunden zu gewinnen und langfristige Strategien zu entwickeln. Dieser praxisorientierte Ansatz spiegelt sich auch im Frame Magazin wider, das sich nicht nur mit künstlerischen Aspekten, sondern auch mit betriebswirtschaftlichen Themen befasst.

Frame Magazin: Vielfältige Inhalte und exklusive Einblicke

Jede Ausgabe des Frame Magazins bietet Interviews mit etablierten Profis aus der Branche, die ihre kreativen Prozesse und beruflichen Herausforderungen offenlegen. Ergänzt wird das Angebot durch spannende Gastartikel und Berichte über die neuesten Trends aus der Foto- und Filmwelt. Die Themen reichen von kreativen Techniken bis hin zu bewährten Business-Strategien. Zudem wird monatlich ein Fotograf oder Filmemacher des Monats gekürt, dessen Arbeiten nicht nur im Magazin vorgestellt werden, sondern der auch eine individuelle Marketing- und Vertriebsschulung erhält.

„Fotografie bedeutet für mich, die Welt aus einem einzigartigen Blickwinkel zu zeigen. Mit dem Frame Magazin möchten wir kreative Menschen dabei unterstützen, ihre Leidenschaft in ein profitables Business zu verwandeln. Egal, ob jemand gerade erst anfängt oder bereits etabliert ist – unser Magazin liefert inspirierende Inhalte und praxisnahe Tipps für alle Kreativen“, so Edmond Rätzel. „Die Idee entstand aus dem Wunsch, eine Plattform zu schaffen, die nicht nur unterhält, sondern auch konkrete Unterstützung im beruflichen Alltag bietet. Die nächste Ausgabe, die für Juni 2025 geplant ist, wird erneut wertvolle Impulse für die kreative Community liefern. Mit unseren Ressourcen bleiben unsere Leser nicht stehen, sondern entwickeln sich und ihre Projekte kontinuierlich weiter.“

