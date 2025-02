Ältere alarmierend selten gegen Pneumokokken geimpft

Bremen (ots) - - Zahl der Hautkrebserkrankten deutlich gestiegen - Gefahr durch Sonnenbrand häufig unterschätzt - Hautkrebs-Screening zu wenig in Anspruch genommen Im Jahr 2023 waren 16,4 Prozent mehr Versicherte wegen Hautkrebs in Behandlung als noch vor zehn Jahren. Das ergab die Auswertung der ambulanten Abrechnungsdaten von rund 915.000 Versicherten der hkk Krankenkasse. Anteil an Hautkrebserkrankten ist gestiegen ...

