Kundenbindung leicht gemacht: Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie zeigt, wie Fotografen langfristige Kundenbeziehungen aufbauen

Wer sich als Fotograf oder Filmemacher von der Konkurrenz abheben will, braucht heute mehr als gutes Online-Marketing. Als Gründer und Geschäftsführer der Foto & Film Akademie kennt Edmond Rätzel den Markt genau und weiß, worauf es ankommt. Wie Fotografen und Filmemacher erfolgreich Neukunden gewinnen und Bestandskunden langfristig binden können, verrät der Fotograf und Marketingexperte in diesem Artikel.

Der Markt der Foto- und Videografen ist von Anbietern überschwemmt. Neben Vollzeitfotografen und Filmemachern mit verschiedenen Spezialisierungen tummeln sich auch viele Hobbyfotografen und -filmemacher in der Branche. So reicht eine gute Sichtbarkeit über gezielte Online-Marketing-Maßnahmen heute nicht mehr aus, um sich von der breiten Masse abzuheben und bei seinen Kunden nachhaltig positiv in Erinnerung zu bleiben. Doch der Dienstleistungsprozess birgt für Fotografen und Filmemacher große Potenziale: Bereits mit geringem Aufwand lassen sich große Marketingerfolge erzielen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. "Heutzutage läuft fast alles online ab. Die meisten Fotografen oder Filmemacher schicken ihre fertigen Bilder oder Filme online an ihre Kunden und nutzen dafür häufig schöne Online-Galerien. Das sieht zwar gut aus, ist aber nicht greifbar", erklärt Edmond Rätzel, Geschäftsführer der Foto & Film Akademie.

"Für Fotografen oder Filmemacher, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen, sind Drucksachen unerlässlich", fährt der Marketingexperte für Fotografen fort. "Das gilt sowohl für die Gewinnung und Bindung von Kunden als auch für den Aufbau einer hochwertigen Marke." Als Gründer und Geschäftsführer der Foto & Film Akademie hilft Edmond Rätzel Anfängern dabei, die Grundlagen der Fotografie und des Filmens zu erlernen und den ersten Schritt in ihre kreative Entwicklung zu machen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Branche hat der Fotograf und Marketingexperte in den letzten sechs Jahren über 500 Fotografen und Filmemacher dabei unterstützt, ein wachsendes Business auf die Beine zu stellen und zuverlässig Aufträge zu generieren. Wie sie sich dabei erfolgreich von ihren Wettbewerbern abheben können, weiß Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie genau.

Mit hochwertigen Willkommens- oder Dankespaketen in nachhaltiger Erinnerung bleiben

Die erste Möglichkeit für Fotografen oder Filmemacher, einen bleibenden Eindruck bei ihren Kunden zu hinterlassen, ergibt sich bereits unmittelbar nach der Buchung. Eine Möglichkeit wäre eine Willkommensmappe mit einem Shooting-Guide, der die Kunden optimal auf das geplante Shooting oder den Dreh vorbereitet. Wertvolle Informationen und hilfreiche Tipps, zum Beispiel zur Kleidungswahl, helfen dabei, den anschließenden Termin für den Kunden so angenehm und professionell wie möglich zu gestalten. Vor allem im höherpreisigen Segment, etwa bei Aufträgen zwischen 2.000 und 5.000 Euro oder mehr, lohnt es sich, hochwertige Willkommens- oder Dankespakete in kleinen Boxen zu verschicken. Neben dem Ablaufplan für das Shooting oder den Filmdreh kann auch ein Werbegeschenk beiliegen. "Mit solchen Aufmerksamkeiten sorgen Fotografen und Filmemacher dafür, dass sie in positiver Erinnerung bleiben und nicht einfach in Vergessenheit geraten", erklärt Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie.

Wer viele Kunden hat, kann den Prozess sogar automatisieren: Fulfillment-Dienstleister übernehmen den Versand der Willkommenspakete nach einer Buchung automatisch, sodass sich der Fotograf oder Filmemacher nicht selbst darum kümmern muss. Drucksachen sind jedoch nicht nur zu Beginn eines neuen Projekts sinnvoll – auch nach der Lieferung der Filme oder Bilder können sie dabei helfen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Als Überraschung lassen sich beispielsweise hochwertige Fotodrucke in einer edlen Mappe oder ein USB-Stick in einer stilvollen Holzschatulle an den Kunden verschicken. "Diese Extras kosten vielleicht zehn oder 15 Euro, doch ihr Effekt ist unbezahlbar", verrät der Geschäftsführer der Foto & Film Akademie. "Denn die Begeisterung der Kunden führt zu authentischen Weiterempfehlungen auf verschiedenen Wegen. Wird dadurch nur ein einziger zusätzlicher Kunde gewonnen, hat sich die Investition bereits gelohnt."

Edmond Rätzel über effektive Kundengewinnung und -bindung durch Einzigartigkeit

Ein weiterer Vorteil: Kunden posten die hochwertigen Boxen oder Mappen gerne in den sozialen Medien und sorgen damit für wertvolle kostenlose Werbung. Wer unerwartet ein hochwertiges Paket erhält, teilt seine Freude darüber gern in seinen sozialen Netzwerken – einem in der Regel sehr relevanten Umfeld zur Gewinnung potenzieller Neukunden. "Menschen bewegen sich in bestimmten sozialen Kreisen: Postet ein Brautpaar seine Box, sehen es Freunde, die ebenfalls heiraten wollen. Unternehmer haben oft andere Unternehmer in ihrem Bekanntenkreis. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fotograf oder Filmemacher von jemandem aus dem Netzwerk seines Kunden gebucht wird, steigt erheblich", verrät Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie. Gleichzeitig geht es dem Marketingexperten für Fotografen mit solchen Maßnahmen auch darum, bestehende Kunden zu binden. Denn hochwertige Extras sorgen für eine stärkere Kundenbindung als eine klassische Lieferung per Dropbox oder Google Drive.

Durch die Nutzung physischer Druckprodukte heben sich Fotografen und Filmemacher also automatisch von der breiten Masse ab. Kunden lieben es, etwas Greifbares in den Händen zu halten, und das führt letztendlich zu mehr Reichweite, mehr Aufträgen und zufriedenen Kunden. Um einen größtmöglichen Effekt zu erzielen, sollten die Willkommens- oder Dankesboxen keine Rabattgutscheine oder ähnliches enthalten, sondern echten Mehrwert bieten. Stilvolle Geschenke, die Kunden wirklich nutzen können, und hochwertige Verpackungen, die dazu motivieren, das Paket zu posten, erweisen sich als besonders wirkungsvoll. "Allein dadurch, dass die Kunden begeistert sind, ist der wichtigste Schritt bereits getan", fasst Edmond Rätzel von der Foto & Film Akademie zusammen. "Teilen die Kunden das Paket des Fotografen oder Filmemachers anschließend in den sozialen Medien, ist das ein wertvoller zusätzlicher Bonus."

