Kontrast Personalberatung GmbH

Nachfolger*in gesucht: CEO für Digital Contact Center im Healthcare-Markt (NRW)

Altersbedingter Generationswechsel auf C-Level - Executive-Search-Suche mit Kontrast Headhunter Hamburg GmbH gestartet

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Einer der führenden Anbieter für digitalen Kundendialog und Contact-Center-Services im Gesundheitswesen (Medizin, Pharma, Healthcare) bereitet einen altersbedingten Generationswechsel in der Unternehmensspitze vor.

Für den Standort Nordrhein-Westfalen wird im Rahmen einer verdeckten Nachfolgeregelung eine neue erfahrene Geschäftsführung/CEO gesucht.

Die künftige Leitung verantwortet Strategie, Ergebnis (P&L) und Wachstum des Unternehmens in einem regulierten Umfeld zwischen Omnichannel-Customer-Service, Business-Process-Outsourcing (BPO) und Digitalisierung/Automatisierung. Erwartet werden ausgewiesene Führungserfahrung in Contact/Call-Center-Strukturen, belastbare Healthcare-Expertise (u. a. Pharma, MedTech, Kostenträger, Versorgung) sowie starke Kompetenzen in KPI/SLA-Steuerung, Compliance (DSGVO/ISMS) und Business Development.

Mit der diskreten Besetzung wurde die Kontrast Personalberatung GmbH (Hamburg)beauftragt. Ausschlaggebend für die Mandatierung war die Doppelexpertise: Zum einen die Call-Center-/Customer-Service-Personalberatung seit 1993, zum anderen langjährige Pharma-/Medizintechnik-Erfahrung - von OTC über RX bis in den Klinikmarkt im internationalen Kontext. Zusätzlich verweisen die Headhunter auf nachweislich erfolgreiche Besetzungen in Marketing, Vertrieb und Service - europaweit.

Die Suche erfolgt vertraulich; das laufende Geschäft des Auftraggebers bleibt vom Generationswechsel unberührt. Die/der künftige CEO soll die Marktposition im Healthcare-Kundendialog weiter ausbauen, digitale Serviceportfolios skalieren und Partnerschaften mit Pharma, MedTech und Kostenträgern vertiefen.

Weitere informationen zum Stellenangebot Geschäftsführer in NRW hier. Direktansprache und Bewerbungen geeigneter Top-Führungskräfte erfolgen vertraulich über das Executive-Search-Team der Kontrast Personalberatung GmbH, Hamburg (Betreff: "CEO Healthcare BPO - NRW"). Angaben zu Gehaltsrahmen und Verfügbarkeit werden erbeten. Die Chancengleichheit aller Bewerber*innen wird gewährleistet; Datenverarbeitung nach DSGVO.

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell