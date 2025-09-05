PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kontrast Personalberatung GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kontrast Personalberatung GmbH

Kontrast Personalberatung besetzt zwei Spitzenpositionen in der Forschung

Hamburg (ots)

Für einen großen deutschen Forschungsträger konnte die Kontrast Personalberatung GmbH in enger Zusammenarbeit mit der Institution zwei anspruchsvolle Vakanzen erfolgreich besetzen. Gemeinsam wurden die Positionen "Manager Research Networks & Labs" sowie "Senior Scientist Zukunftsforschung" innerhalb weniger Monate besetzt.

Mehr als eine Stellenausschreibung

Das Projekt verdeutlichte: Allein eine klassische Ausschreibung reicht selbst bei führenden Einrichtungen nicht mehr aus. Um die Bewerberlage zu stärken, kamen Executive Search, Social-Media-Recruiting sowie ein strukturiertes Bewerbungsmanagement mit Vorprüfungen zum Einsatz.

Kennzahlen zeigen den Erfolg

Über 370 qualifizierte Zielpersonen wurden aktiv angesprochen, woraus eine eng gefasste Shortlist entstand. Schließlich überzeugten zwei promovierte Wissenschaftler, die nun die Forschungsarbeit entscheidend verstärken werden.

Personalberatung mit Expertise

"Die Personalcontrolling-Kennzahlen zeigen eindrucksvoll, dass systematisches Headhunting und professionelles Bewerbungsmanagement die Bewerberlage erheblich verbessern", so die Geschäftsführung der Kontrast Personalberatung GmbH. Die Hamburger Headhunter-Agentur ist seit 30 Jahren auf die Besetzung von Fach- und Führungspositionen in Wissenschaft, Forschung, öffentlichem Dienst und Gesundheitswesen spezialisiert - und arbeitet ausschließlich mit festangestellten Personalberater*innen.

Pressekontakt:

Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kontrast Personalberatung GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Kontrast Personalberatung GmbH
Weitere Storys: Kontrast Personalberatung GmbH
Alle Storys Alle
  • 28.08.2025 – 13:23

    Schweizer und dänisches Unternehmen sichern Marktzugang in Europa

    Hamburg (ots) - Strategische Positionen erfolgreich besetzt Ein Schweizer Technologieunternehmen und ein dänischer Ingenieurdienstleister haben mit zwei Schlüsselbesetzungen ihre Geschäftsentwicklung in Deutschland und Europa gestärkt. Für die technische Betreuung der europäischen Regionen wurde die Position Director Technical Services Europe neu besetzt. ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:51

    Revisionsamt Frankfurt sucht neue stellvertretende Amtsleitung

    Hamburg (ots) - Die Stadt Frankfurt am Main sucht für das Revisionsamt eine neue stellvertretende Leitung - eine Führungsposition mit großem Wirkungsradius an der Schnittstelle von Verwaltungsmodernisierung, Beteiligungssteuerung und kommunaler Kontrolle. Digitalisierung, Prüfplanung und Beratung Als ständige:r Vertreter:in der Amtsleitung (Leitende:r Magistratsdirektor:in) übernimmt die künftige Stelleninhaberin ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:11

    Pädagogische Gesamtleitung bei kommunalen städtischen KITA-Träger in Hessen gesucht

    Hamburg (ots) - Einer der größten kommunalen Eigenbetriebe für Kindertagesbetreuung in Hessen sucht eine neue Gesamtleitung Pädagogik (m/w/d). Gesucht wird eine erfahrene Leitungspersönlichkeit mit strategischer Denkschärfe und pädagogischer Expertise für die fachliche Gesamtverantwortung in einem Träger mit über 140 Einrichtungen und mehreren Tausend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren