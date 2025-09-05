Kontrast Personalberatung GmbH

Kontrast Personalberatung besetzt zwei Spitzenpositionen in der Forschung

Hamburg (ots)

Für einen großen deutschen Forschungsträger konnte die Kontrast Personalberatung GmbH in enger Zusammenarbeit mit der Institution zwei anspruchsvolle Vakanzen erfolgreich besetzen. Gemeinsam wurden die Positionen "Manager Research Networks & Labs" sowie "Senior Scientist Zukunftsforschung" innerhalb weniger Monate besetzt.

Mehr als eine Stellenausschreibung

Das Projekt verdeutlichte: Allein eine klassische Ausschreibung reicht selbst bei führenden Einrichtungen nicht mehr aus. Um die Bewerberlage zu stärken, kamen Executive Search, Social-Media-Recruiting sowie ein strukturiertes Bewerbungsmanagement mit Vorprüfungen zum Einsatz.

Kennzahlen zeigen den Erfolg

Über 370 qualifizierte Zielpersonen wurden aktiv angesprochen, woraus eine eng gefasste Shortlist entstand. Schließlich überzeugten zwei promovierte Wissenschaftler, die nun die Forschungsarbeit entscheidend verstärken werden.

Personalberatung mit Expertise

"Die Personalcontrolling-Kennzahlen zeigen eindrucksvoll, dass systematisches Headhunting und professionelles Bewerbungsmanagement die Bewerberlage erheblich verbessern", so die Geschäftsführung der Kontrast Personalberatung GmbH. Die Hamburger Headhunter-Agentur ist seit 30 Jahren auf die Besetzung von Fach- und Führungspositionen in Wissenschaft, Forschung, öffentlichem Dienst und Gesundheitswesen spezialisiert - und arbeitet ausschließlich mit festangestellten Personalberater*innen.

