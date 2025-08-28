PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kontrast Personalberatung GmbH

Schweizer und dänisches Unternehmen sichern Marktzugang in Europa

Hamburg (ots)

Strategische Positionen erfolgreich besetzt

Ein Schweizer Technologieunternehmen und ein dänischer Ingenieurdienstleister haben mit zwei Schlüsselbesetzungen ihre Geschäftsentwicklung in Deutschland und Europa gestärkt. Für die technische Betreuung der europäischen Regionen wurde die Position Director Technical Services Europe neu besetzt. Parallel konnte die Leitung Germany Business Engineering im konstruktiven Ingenieurbau erfolgreich übernommen werden. Beide Rollen sind zentral für den Ausbau von Marktanteilen und die Umsetzung strategischer Projekte.

Executive Search mit Branchenkompetenz

Die Besetzungen erfolgten über das Executive-Search-Team der Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg. Es handelte sich in beiden Fällen um verdeckte Mandate mit vertraulicher Direktansprache. Grundlage des Erfolgs ist die langjährige Branchenexpertise des Headhunter-Teams: Architektur und Ingenieurwesen auf der einen Seite, Elektrotechnik, Elektronik sowie Mess- und Analysesysteme im Mittelstand auf der anderen. Durch die gezielte Suche und ein strukturiertes Management Assessment der Shortlist-Kandidaten konnten die Positionen im vereinbarten Zeitrahmen besetzt werden.

Über die Kontrast Personalberatung GmbH

Die Kontrast Personalberatung GmbH mit Sitz in Hamburg ist seit über 30 Jahren auf Executive Search und Personalberatung spezialisiert. Das Unternehmen arbeitet mit fest angestellten Headhuntern, die Managementqualifizierung und psychologische Eignungsdiagnostik verbinden. Besondere Kompetenz besteht in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, Elektrotechnik, Elektronik, Medizin und Pflege. Auftraggeber aus Mittelstand, öffentlichem Dienst und internationalem Umfeld profitieren von ISO-9001-zertifizierten, AGG- und DSGVO-konformen Auswahlverfahren sowie einem stetig wachsenden Kandidatenpool.

Pressekontakt:

Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell

