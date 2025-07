Kontrast Personalberatung GmbH

Neue Leitung gesucht: Universität stärkt Internationalisierung von Forschung und Lehre

Hamburg/ KIel (ots)

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) schreibt die Leitung des International Centers neu aus. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die die strategische Weiterentwicklung und operative Steuerung der Internationalisierungsaktivitäten der Hochschule übernimmt. Die Kontrast Personalberatung GmbH Hamburg wurde mit der Kandidatenansprache beauftragt und hat bereits geeignete Fach- und Führungskräfte kontaktiert.

Die ausgeschriebene Position ist zentraler Bestandteil der Hochschulentwicklung. Die neue Leitung wird das Präsidium und die Fakultäten in Fragen der internationalen Zusammenarbeit beraten und unterstützen, internationale Hochschulpartnerschaften auf- und ausbauen sowie neue Austauschprogramme für Studierende und Wissenschaftler*innen initiieren. Zudem verantwortet die Stelle die Steuerung wichtiger Mobilitätsprogramme - etwa Erasmus+ oder DAAD - und die Führung sowie Weiterentwicklung des Teams und der Prozesse im International Center.

Strategischer Weitblick im internationalen Hochschulkontext

"Diese Funktion erfordert sowohl strategischen Weitblick als auch konkrete Umsetzungskompetenz im internationalen Hochschulkontext", erklärt die Geschäftsführung der Kontrast Personalberatung GmbH. "Wir suchen eine kommunikationsstarke Persönlichkeit mit wissenschaftsnaher Erfahrung und hoher interkultureller Kompetenz." Die Direktansprache über den bestehenden Kandidatenpool wurde bereits gestartet.

Die Kontrast Personalberatung GmbH ist spezialisiert auf die Besetzung von Leitungs- und Schlüsselpositionen im Hochschul- und Wissenschaftsbereich. Sie begleitet seit über 30 Jahren Berufungsverfahren, internationale Rekrutierungen und Auswahlverfahren im öffentlichen Dienst - DSGVO-konform, diskriminierungsfrei und mit psychologischer Eignungsdiagnostik.

Jetzt bewerben - diskret und professionell begleitet

Interessierte Führungskräfte können sich direkt bei der Kontrast Personalberatung GmbH melden und auf die Stellenausschreibung bis zum 07. September 2025 bewerben

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell