Pädagogische Gesamtleitung bei kommunalen städtischen KITA-Träger in Hessen gesucht

Einer der größten kommunalen Eigenbetriebe für Kindertagesbetreuung in Hessen sucht eine neue Gesamtleitung Pädagogik (m/w/d). Gesucht wird eine erfahrene Leitungspersönlichkeit mit strategischer Denkschärfe und pädagogischer Expertise für die fachliche Gesamtverantwortung in einem Träger mit über 140 Einrichtungen und mehreren Tausend Mitarbeitenden.

Top-Management-Stelle Pädagogik

Die ausgeschriebene Leitungsstelle ist eine der wichtigsten Positionen im pädagogischen Bereich kommunaler KITA-Trägerstrukturen in Deutschland. Sie umfasst die übergreifende Steuerung und konzeptionelle Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildungsarbeit, die Qualitätssicherung sowie die enge Zusammenarbeit mit Fachberatungen, regionalen Führungsebenen und städtischer Bildungsverwaltung.

Neben einem abgeschlossenen pädagogischen Studium wird einschlägige Leitungserfahrung in der Steuerung von Bildungsprozessen erwartet. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die strategisch denkt, Prozesse gestalten kann und die pädagogische Haltung eines inklusiven, chancengerechten Bildungsverständnisses nach innen wie außen vertritt.

Kandidatengewinnung durch Kontrast Personalberatung

Mit der Kandidatengewinnung wurde die Hamburger Kontrast Personalberatung GmbH beauftragt. Interessierte Leitungs- und Managementkräfte können sich noch bis zum 31.08.2025 bewerben - weitere Informationen zur aktuellen Stellenausschreibung.

