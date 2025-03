PHOENIX

phoenix klarer Quotensieger bei Live-Übertragung der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages - Marktführer bei jungen Menschen

Bonn (ots)

Die Übertragung der konstituierenden Sitzung des neuen Deutschen Bundestages in Berlin hat phoenix am Dienstag, 25. März 2025, eine Spitzenreichweite bis zu 8,0 Prozent beschert. Damit war phoenix klarer Quoten-Spitzenreiter unter allen übertragenden Sendern. Der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF erreichte eine Tagesmarktquote von 1,8 Prozent, bei den 14- bis 29-Jährigen lag der Tagesmarktanteil bei 2,3 Prozent.

Am größten war der Zuspruch in der Mittagszeit, hier lag die Reichweite zeitweise zwischen 7 und 8 Prozent. Insgesamt lag die Quote in der Zeit von 12.00 bis 15.00 Uhr bei 5,1 Prozent. Punkten konnte phoenix über alle Altersklassen hinweg.

Hohe Zugriffszahlen verzeichnete phoenix auch auf seinen digitalen Ausspielwegen. So hatte phoenix über den Livestream in der ARD-Mediathek 200.791 und rund 168.219 Aufrufe über den phoenix YouTube-Kanal.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell