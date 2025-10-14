PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kontrast Personalberatung GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kontrast Personalberatung GmbH

Bremen schreibt Amtsleitung der Gewerbeaufsicht aus - Executive-Position mit Wirkung

Hamburg (ots)

Im höheren Dienst des Landes Bremen ist die Leitung der Gewerbeaufsicht neu zu besetzen. Mit der vertraulichen Executive-Search-Suche wurde die Kontrast Personalberatung Hamburg beauftragt. Gesucht wird eine führungserfahrene Persönlichkeit - juristisch geprägt (Volljurist:in) oder technisch/naturwissenschaftlich (z. B. Ingenieur:in) - mit klarer Management-Handschrift.

Von Arbeitsschutz bis Marktaufsicht: Breites Mandat mit EU-Bezug

Die Gewerbeaufsicht vereint Arbeitsschutz, Anlagensicherheit, Produktsicherheit und Marktüberwachung. Das Aufgabenspektrum reicht von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren über Produktrückrufe und Störfallmanagement bis zu europäischen Schnittstellen der Marktaufsicht. Damit leistet die Behörde einen wesentlichen Beitrag zu Sicherheit, Gesundheit und fairen Märkten in Bremen und Bremerhaven.

Führung mit Wirkung: Strategische Leitungsfunktion im höheren Dienst

Die Amtsleitung setzt Prioritäten, führt Führungskräfte und Expert:innen, verantwortet Ressourcen, Qualität und die Digitalisierung der Fachverfahren. Sie vertritt die Behörde gegenüber Senat, Politik, Wirtschaft, Sozialpartnern und Öffentlichkeit - souverän in komplexen Stakeholder-Lagen und besonderen Ereignissen. Die Position bietet exzellente Perspektiven für spezialisierte Ingenieur:innen und Volljurist:innen, die wirksam gestalten wollen.

Weitere Informationen zu der Stellenausschreibung: "Amtsleiter:in Gewerbeaufsicht (m/w/d) - Leiter:in Gewerbeaufsichtsamt".

Bewerbung & Vertraulichkeit

Bewerbungen gehen direkt an die beauftragte Kontrast Personalberatung GmbH. Gleichstellung und Vielfalt werden ausdrücklich gefördert; die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung.

Pressekontakt:

Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kontrast Personalberatung GmbH mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Kontrast Personalberatung GmbH
Weitere Storys: Kontrast Personalberatung GmbH
Alle Storys Alle
  • 05.09.2025 – 14:40

    Kontrast Personalberatung besetzt zwei Spitzenpositionen in der Forschung

    Hamburg (ots) - Für einen großen deutschen Forschungsträger konnte die Kontrast Personalberatung GmbH in enger Zusammenarbeit mit der Institution zwei anspruchsvolle Vakanzen erfolgreich besetzen. Gemeinsam wurden die Positionen "Manager Research Networks & Labs" sowie "Senior Scientist Zukunftsforschung" innerhalb weniger Monate besetzt. Mehr als eine ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:23

    Schweizer und dänisches Unternehmen sichern Marktzugang in Europa

    Hamburg (ots) - Strategische Positionen erfolgreich besetzt Ein Schweizer Technologieunternehmen und ein dänischer Ingenieurdienstleister haben mit zwei Schlüsselbesetzungen ihre Geschäftsentwicklung in Deutschland und Europa gestärkt. Für die technische Betreuung der europäischen Regionen wurde die Position Director Technical Services Europe neu besetzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren