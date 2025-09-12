Kontrast Personalberatung GmbH

Altersnachfolge gelungen: Executive-Search-Team liefert Best-Fit für energetische Sanierung & Modernisierung des Wohnungsbestandes

Hamburg (ots)

Die Kontrast Personalberatung GmbH hat für einen Bauverein die Position Technische Leitung im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung erfolgreich besetzt.

Ausgangslage des Auftraggebers

Der Bauverein steht vor einer Dekade intensiver Bestandsentwicklung: gesetzliche Effizienzziele, CO2-Reduktionspfade, soziale Mietgestaltung und die Sicherung tragfähiger Investitionszyklen. Gesucht war eine Führungspersönlichkeit mit Ingenieur-Background, Erfahrung im Bewirtschaften eines heterogen Wohnungsbestandes und nachweislicher umfassender Projekterfahrung.

Der neue Stelleninhaber wird die energetische Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbestandes ökonomisch und ökologisch im Sinne der Vereinssatzung verantworten.

Das Executive-Search-Team der Kontrast gewann eine starke Shortlist an hochqualifizierten Kandidat*innen aus dem Ingenieurwesen Hochbau und Architektur - die Entscheidung fiel nach strukturiertem Auswahlverfahren und Kultur-/Werte-Fit.

Vorgehen im Executive Search

Kontrast Personalberatung kombinierte diskrete Direktansprache im DACH-Markt mit Branchen-Screening (Wohnungswirtschaft, kommunal geprägte Träger, Bestandshalter), Diagnostik (Kompetenz- und Motivationsprofiling) sowie strukturierte Interviews. Entscheidend war der Werte- und Satzungs-Fit: Balance von Nachhaltigkeit, Mieterinteressen und Wirtschaftlichkeit.

Ergebnis - Technische Leitung besetzt

Innerhalb kurzer Zeit entstand ein eng qualifiziertes Kandidatenfeld. Der ausgewählte Kandidat überzeugte durch nachweisliche Umsetzungserfolge in der Immobilien-Sanierung, präziser CAPEX-Steuerung und kooperativen Führung über interne und externe Wertschöpfungsketten.

"Teamwork entscheidet. Der Kunde war in der Einwerbe-Phase flexibel und im Prozess schnell - so konnten wir eine belastbare Shortlist liefern und die Nachfolge reibungslos schließen. Danke an Personalbereich und Führungskreis des Kunden - ohne enge Abstimmung und Dialog wäre der Projekterfolg nicht möglich gewesen", resümiert die Kontrast Projektleitung Executive Search im Bereich Immobilienwirtschaft

Vorstand lobt Zusammenarbeit

"Die Zusammenarbeit war zielklar und transparent. Uns überzeugte die Treffsicherheit der Profile sowie die strukturierte Begleitung bis zur Vertragsunterschrift. Es brauchte jedoch auch Geduld, bis die wirklich passende Leitungskraft unter Vertrag genommen werden konnte", so der Vorstand.

Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell