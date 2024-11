Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW)

Wasserversorger NOW versorgt Ravenstein mit weicherem Trinkwasser

Crailsheim (ots)

NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm begrüßt Ravenstein als neues Verbandsmitglied. Damit steigert die Stadt die Sicherheit der Wasserversorgung.

Seit 21. Oktober 2024 fließt weicheres Trinkwasser des Zweckverbands Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) durch die Leitungen der Stadt Ravenstein. Mit seinem leistungsfähigen Netz sorgt der Wasserversorger für höhere Versorgungssicherheit und eine verbesserte Wasserqualität. "Wir freuen uns, Ravenstein in unserem Zweckverband zu begrüßen. Mit der Zusammenarbeit sichern wir eine hochwertige Wasserversorgung in der Region. Mein Dank gilt allen, die an der Planung und Umsetzung mitgewirkt haben", sagt NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm.

Ein Vorteil ist die Veränderung der Wasserhärte: Die bisher in Ravenstein gemessenen 22 Grad Deutscher Härte (°dH) werden sich auf ca. 14°dH reduzieren. Das verlängert die Lebensdauer von Haushaltsgeräten und reduziert den Bedarf an Reinigungs- und Entkalkungsmitteln. Die NOW empfiehlt Verbrauchern, ihre Geräte und private Wasseraufbereitungsanlagen anzupassen.

NOW-Chef Damm: "Zusammenarbeit für eine zukunftsfähige Wasserversorgung"

Das Wasser für Ravenstein wird im NOW-Wasserwerk Niedernhall aufbereitet, das seit 2012 in Betrieb ist und täglich rund 6,9 Millionen Liter Trinkwasser produziert. Durch die Anbindung an das Wasserwerk können die örtlichen Brunnen zukünftig effizienter genutzt werden. Dadurch steht mehr Wasser für die öffentliche Wasserversorgung zur Verfügung als bisher.

"Die NOW ist überzeugt, dass durch Zusammenarbeit bei der Wasserversorgung leistungsfähigere Versorgungsstrukturen geschaffen werden können", betont Dr. Jochen Damm. Mit seinem 874 Kilometer langen Leistungsnetz liefert die NOW jährlich gut 29 Millionen Kubikmeter Trinkwasser an über 600.000 Menschen in 100 Städten und Gemeinden. "Insbesondere mit Blick auf die Zukunft, den Klimawandel und die vielfältigen Herausforderungen für die öffentliche Wasserversorgung tun wir gut daran, gemeinsam Lösungen zu finden, wie wir die Versorgungssicherheit langfristig sichern und die Wasserqualität verbessern können. Die Zusammenarbeit zwischen NOW und Ravenstein ist dafür das beste Beispiel", so Damm abschließend.

Original-Content von: Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW), übermittelt durch news aktuell