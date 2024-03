Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW)

Dr. Jochen Damm lobt NOW-Mitarbeiter für soziales Engagement: "Hingabe macht uns stolz"

Mitarbeiter des Fernwasserversorgers NOW in Crailsheim zeigen Herz und spenden Überstunden für guten Zweck.

Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW), mit Hauptsitz in Crailsheim, beweist erneut sein Engagement für soziale Zwecke. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre Überstunden ganz oder auch teilweise für den guten Zweck gespendet. "Die Hingabe unseres Teams macht uns stolz. Es zeigt, dass der Geist der Gemeinschaft und der Wille, einen Unterschied zu machen, tief in der NOW verwurzelt sind", sagt Dr. Jochen Damm, Geschäftsführer des Wasserversorgers. Das Unternehmen hat die Überstunden in einen Spendenbetrag umgerechnet. Insgesamt wurden mehr als 3.700 Euro an den Förderverein Hospiz Schwäbisch Hall und das Tierheim in Crailsheim übergeben.

Lobende Worte des NOW-Geschäftsführers Dr. Jochen Damm

Die Unterstützung dieser Einrichtungen spiegelt das kontinuierliche Bestreben der NOW wider, nicht nur eine sichere Wasserversorgung zu gewährleisten, sondern auch aktiv zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen, betont der NOW-Chef. "Unsere Mitarbeiter zeigen nicht nur viel Einsatz in ihrer täglichen Arbeit für eine sichere regionale Wasserversorgung, sondern haben mit dieser Aktion erneut ihr großes soziales Engagement für das Gemeinwohl unter Beweis gestellt", sagt Dr. Damm. Die beiden karitativen Einrichtungen leisten eine wichtige Arbeit für die Gemeinschaft und sind auf Spenden angewiesen, um diese ausführen zu können.

Langjähriges soziales Engagement des Wasserversorgers NOW

Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg unterstützt bereits seit vielen Jahrzehnten regelmäßig Hilfsprojekte - auch in Entwicklungsländern, wie beispielsweise der Bau von Regenwassertanks in Tansania. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verbesserung der Trinkwasserversorgung. "Wasser ist ein Menschenrecht", verdeutlicht Geschäftsführer Dr. Jochen Damm. "Die Vereinten Nationen haben Wasser aus gutem Grund als solches anerkannt. Es ist daher erschreckend, dass weltweit rund zwei Milliarden Menschen der regelmäßige Zugang zu sauberem Wasser fehlt. Etwa 771 Millionen Menschen haben noch nicht einmal eine Grundversorgung mit Trinkwasser", erklärt er.

Zukunftsorientiert: Jugendprojekte in Crailsheim und der Region

Neben globalen Hilfsprojekten fördert die NOW auch regelmäßige Jugendprojekte in Crailsheim und der Region. Ein Beispiel ist die Installation eines Trinkwasserspenders im Sommer 2023 gemeinsam mit dem Förderkreis der Realschule am Karlsberg in Crailsheim, der es rund 750 Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich täglich mit frischem Wasser zu versorgen. "Als großer Wasserversorger mit einer 70-jährigen Geschichte ist die NOW fest in der Region verwurzelt. Mit der Unterstützung von Jugendprojekten möchten wir eine positive und nachhaltige Entwicklung unserer Heimat fördern", sagt NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm abschließend.

Über den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW)

Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) hat sich der zukunftsorientierten und leistungsstarken Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung verschrieben. Das Hauptziel des Fernwasserversorgers ist die zuverlässige Versorgung ihrer Verbandsmitglieder mit hochqualitativem Trinkwasser. Dabei legt die NOW besonderen Wert auf die nachhaltige Nutzung und den Schutz der regionalen Wasserressourcen, um dies jederzeit und zu möglichst geringen Kosten zu gewährleisten.

Die NOW betreibt in einem Versorgungsgebiet von 3.840 Quadratkilometern ein Leitungsnetz von 874 Kilometern Länge und verfügt über 169.000 Kubikmeter Behälterraum. Das Anlagennetz umfasst 188 Gewinnungsanlagen, darunter 76 Brunnen und 112 Quellen, 9 Wasserwerke, 2 Rohwasseraufbereitungsanlagen sowie 98 Speicheranlagen.

