Wasserversorgung in Satteldorf: NOW und Gemeinde stärken lokale Infrastruktur

Crailsheim (ots)

Wasserversorger NOW und Gemeinde Satteldorf bauen die Zusammenarbeit aus und heben eine Technische Führungskraft ins Amt - für eine sichere Wasserversorgung.

Eine sichere Trinkwasserversorgung ist für jeden Lebensbereich von essenzieller Bedeutung. Um in der Gemeinde Satteldorf in jedem Fall gut gerüstet zu sein und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, haben der Zentralverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) und die Gemeinde ihre Zusammenarbeit vertieft. Ab 1. Februar 2024 stellt die NOW die Technische Führungskraft gemäß der technischen Norm DVGW W 1000 für die Gemeinde Satteldorf. Der erfahrene NOW-Wassermeister Martin Frank bekleidet dieses und unterstützt die Gemeinde von nun an für einen reibungslosen Betrieb. Um die Zusammenarbeit zu besiegeln, haben Satteldorfs Bürgermeister Thomas Haas und NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm am 30. Januar 2024 im Rathaus Satteldorf einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

NOW übernimmt Verantwortung für einen störungsfreien Betrieb

"Die Nachfrage bei unseren Verbandsmitgliedern nach technischen Betriebsführungen und personeller Unterstützung ist groß", teilt NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm mit. Martin Frank ist seit zwei Jahrzehnten beim Fernwasserversorger NOW in Crailsheim tätig. Die Aufgabe der Technischen Führungskraft nimmt er als NOW-Dienstleistung bereits für den Zweckverband Wasserversorgung Schmerachgruppe wahr und bringt daher auch für Satteldorf die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen mit.

Während die NOW zukünftig für den störungsfreien Betrieb der örtlichen Versorgungsanlagen verantwortlich ist, werden die Arbeiten vor Ort weiterhin vom Gemeindepersonal durchgeführt. Die Gemeinde Satteldorf bleibt Eigentümer ihrer Versorgungsanlagen und behält die Hoheit über Investitionsentscheidungen, für die die NOW zukünftig Vorschläge erarbeiten wird.

Eine Million Liter Trinkwasser täglich für Satteldorf

"Im Durchschnitt stellt die Gemeinde Satteldorf jeden Tag rund eine Million Liter Trinkwasser zur Verfügung. Doch damit das Wasser für Einwohner, Industrie und Landwirtschaft wie selbstverständlich zu jeder Tages- und Nachtzeit in bester Qualität zur Verfügung steht, sind modernste Technik und speziell geschultes Fachpersonal notwendig", erklärt Bürgermeister Thomas Haas und unterstreicht damit die Bedeutung einer sicheren Wasserversorgung in kommunaler Hand.

Die Versorgungsstrukturen in Satteldorf sind sehr dezentral. Neben dem Kernort gibt es 25 weitere kleine Ortsnetze. Die Infrastruktur für die Trinkwasserversorgung umfasst fünf Hochbehälter, drei Wassertürme sowie 75 Kilometer an Trinkwasserleitungen. "Unsere Mitarbeiter sehen sich angesichts der stetig steigenden gesetzlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen an die Trinkwasserversorgung immer neuen Herausforderungen gegenüberstehen", verdeutlicht Bürgermeister Thomas Haas.

Wasserversorger NOW: Mit technischer Betriebsführung fit für die Zukunft

"Technische Betriebsführungen werden von der NOW bereits seit zwei Jahrzehnten mit großem Erfolg durchgeführt. Mit unserer Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung in allen Belangen rund ums Trinkwasser sehen wir uns als starker Partner für unsere Mitglieder. Durch Kooperationen, wie die technische Betriebsführung in Satteldorf, wollen wir die öffentliche Wasserversorgung stärken und fit für die Zukunft machen", erläutert NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm. Die Zusammenarbeit zwischen NOW und Satteldorf ist ein Beispiel für erfolgreiche kommunale Partnerschaften in der Wasserversorgung.

NOW und Satteldorf arbeiten schon lange zusammen

Für die technische Betriebsführung in Satteldorf ist es von Vorteil, dass die Gemeinde und ihr Fernwasserversorger NOW schon seit längerem eng zusammenarbeiten und sich dadurch sehr gut kennen. Satteldorf ist bereits seit 1974 Mitglied bei dem Zweckverband und bezieht einen Großteil seines Trinkwassers von der NOW. "Seit mehr als 20 Jahren werden die zentralen Anlagen der Gemeinde rund um die Uhr in der NOW-Leitstelle in Crailsheim von unserem erfahrenen Fachpersonal zuverlässig überwacht, die im Falle einer Störung unverzüglich das Gemeindepersonal informieren", erklärt der Geschäftsführer.

Des Weiteren unterstützt die NOW die Gemeinde bei Bedarf mit einer Vielzahl an Maßnahmen, wie der Reinigung von Hochbehältern, Rohrspülungen, Leitungsumlegungen oder der Modernisierung von Anlagen. "Und nicht zuletzt haben wir vor zwei Jahren ein umfangreiches Gutachten für die Gemeinde erstellt, in dem deren Versorgungsstrukturen ganzheitlich und äußerst tiefgehend analysiert und Handlungsempfehlungen für eine zukunftsorientierte Wasserversorgung abgeleitet wurden", zeigt NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm auf.

Die NOW bietet ihren Verbandsmitgliedern zahlreiche Dienstleistungen an

Für ihre Verbandsmitglieder bietet die NOW eine breite Palette an Dienstleistungen an. Hierzu gehören unter anderem das Erstellen von Strukturgutachten und Maßnahmeplänen, Fernüberwachungen oder das Planen und Projektieren von Baumaßnahmen. Mehrere Verbandsmitglieder nutzen die Möglichkeit einer technischen Betriebsführung (gemäß DVGW W 1000) durch die NOW; darunter im Landkreis Schwäbisch Hall die fünf Zweckverbände Hohenloher Wasserversorgungsgruppe (HWG), Bühlertal-Wasserversorgungsgruppe, Jagstgruppe, Kochereckgruppe und Schmerachgruppe.

Über den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW)

Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) mit Sitz in Crailsheim ist mit einer durchschnittlichen Jahreswasserabgabe von ca. 29 Millionen Kubikmetern der drittgrößte Fernwasserversorger in Baden-Württemberg. Die NOW hat sich der zukunftsorientierten und leistungsstarken Wasserversorgung mit hochqualitativem Trinkwasser in kommunaler Verantwortung verschrieben.

Die NOW betreibt in einem Versorgungsgebiet von 3.840 Quadratkilometern ein Leitungsnetz von 855 Kilometern Länge und verfügt über 169.000 Kubikmeter Behälterraum. Das Anlagennetz umfasst 182 Gewinnungsanlagen, darunter 74 Brunnen und 108 Quellen, 9 Wasserwerke, 2 Rohwasseraufbereitungsanlagen sowie 98 Speicheranlagen.

