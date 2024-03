Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW)

Sicheres Trinkwasser: Damm und Bauer über die Technische Betriebsführung in Ingelfingen

Crailsheim (ots)

Wasserversorger NOW übernimmt die Technische Betriebsführung für Ingelfingen. Geschäftsführer Dr. Jochen Damm und Bürgermeister Michael Bauer erklären, was sich nun ändert.

Ingelfingen hat einen entscheidenden Schritt für eine langfristig sichere Trinkwasserversorgung ihrer Einwohner getan. Ab dem 1. Juli 2024 übernimmt der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) die technische Betriebsführung der Gemeinde.

"Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) stellt den Städten und Gemeinde besondere Anforderungen an die Organisation der Trinkwasserversorgung", erklärt NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm. Demnach gilt für die Gemeinde Ingelfingen mit gut 5.500 Einwohnern die Vorgabe, einen staatlich geprüften Wassermeister als Technische Führungskraft zu benennen. Diese Aufgabe wird zukünftig ein erfahrener Wassermeister aus Damms Team übernehmen.

"Der Wasserbedarf der Gemeinde lag 2023 bei 265 Millionen Litern. Um sicherzustellen, dass frisches Trinkwasser jederzeit in bester Qualität aus dem Wasserhahn fließt, ist nicht nur moderne Technik, sondern auch besonders ausgebildetes Fachpersonal gemäß technischem Regelwerk DVGW W 1000 erforderlich", erläutert Bürgermeister Michael Bauer und betont die Bedeutung einer gut funktionierenden Trinkwasserversorgung, die allzu oft als selbstverständlich wahrgenommen wird.

Dr. Jochen Damm über die Aufgaben einer Technischen Betriebsführung

Während die NOW zukünftig für den störungsfreien Betrieb der örtlichen Versorgungsanlagen verantwortlich ist, werden die Arbeiten vor Ort vom Gemeindepersonal durchgeführt. Die Gemeinde bleibt Eigentümerin ihrer Versorgungsanlagen und behält die Hoheit über die Investitionsentscheidungen.

"Zu den Aufgaben der Technischen Führungskraft gehören sämtliche Themen rund um die Organisation eines sicheren und qualitativ einwandfreien Versorgungsbetriebs. Wichtig ist nicht nur der Fokus auf den laufenden Betrieb, sondern auch der Weitblick in die mittel- und langfristige Zukunft der Ortsversorgung", sagt Geschäftsführer Dr. Jochen Damm.

Gemäß den Qualitätsanforderungen des DVGW W 1000 hat die Technische Führungskraft unter anderem folgende Aufgaben:

Festlegung von Instandhaltungszielen und -strategien

Qualitätsüberwachung sowie Probenentnahme und -analyse

Sicherstellen eines wirtschaftlichen Betriebs der Anlagen

Risikomanagement in den Prozessen der Trinkwasserversorgung

Steuerung und Überwachung des Wassernetzes

"Ingelfingen hat in der Vergangenheit regelmäßig in ihre Infrastruktur investiert und die Anlagen in sehr gutem Zustand gehalten", lobt Dr. Jochen Damm. Das zahlt sich nun insbesondere auch aufgrund der vielen Herausforderungen in der Wasserwirtschaft aus, nicht zuletzt mit Blick auf den Klimawandel. "Die Gemeinde Ingelfingen hat schon immer großen Wert auf eine moderne und leistungsfähige kommunale Wasserversorgung gelegt", so Geschäftsführer Dr. Damm.

NOW und Ingelfingen arbeiten seit Jahren erfolgreich zusammen

Aufgrund ihrer weitläufigen Siedlungsstruktur sowie die Tal- und Höhenlagen verfügt Ingelfingen für ihre Einwohnerzahl über eine vergleichsweise umfangreiche Infrastruktur. Die 19 Ortsnetze werden über 14 Hochbehälter, ein Pumpwerk sowie 62 Kilometer Leitungen mit Trinkwasser versorgt.

"Mit der NOW als großen Fernwasserversorger und erfahrenen Dienstleister haben wir einen starken und verlässlichen Partner bei der Technischen Betriebsführung gefunden, mit dem die Gemeinde bereits viele Projekte in der Wasserversorgung erfolgreiche gestemmt hat", sagt Bürgermeister Michael Bauer.

"Die Gemeinde und die NOW blicken auf eine lange gemeinsame Partnerschaft", betont Dr. Jochen Damm: Ingelfingen ist seit 1974 Verbandsmitglied beim Fernwasserversorger. Das Trinkwasser erhält die Gemeinde vom Wasserwerk in Niedernhall. Das Wasserwerk ist seit 2013 in Betrieb und wurde von der NOW, Ingelfingen und weiteren sechs Kommunen errichtet, um das Wasser der örtlichen Brunnen und Quellen gemeinsam aufzubereiten und zu enthärten. Bereits seit dieser Zeit ist die NOW für den Betrieb von acht Wasserfassungen der Gemeinde Ingelfingen zuständig. 2015 erfolgte die Aufschaltung der Ingelfinger Hochbehälter auf die Leitstelle in Crailsheim. Seitdem können Unregelmäßigkeiten im Versorgungsbetrieb rund um die Uhr von der NOW erkannt und durch das Ingelfinger Betriebspersonal vor Ort schnell behoben werden.

Über den Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg

Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg ist auf die nachhaltige und effiziente Bereitstellung von hochqualitativem Trinkwasser für seine Verbandsmitglieder fokussiert. Die NOW betreibt in einem Versorgungsgebiet von 3.840 Quadratkilometern ein Leitungsnetz von 874 Kilometern Länge und verfügt über 169.000 Kubikmeter Behälterraum. Das Anlagennetz umfasst 188 Gewinnungsanlagen, darunter 76 Brunnen und 112 Quellen, 9 Wasserwerke, 2 Rohwasseraufbereitungsanlagen sowie 98 Speicheranlagen.

Für ihre Verbandsmitglieder bietet die NOW eine breite Palette an Dienstleistungen an. Hierzu gehören unter anderem das Erstellen von Strukturgutachten und Maßnahmenplänen, Fernüberwachungen und das Planen und Projektieren von Baumaßnahmen. Mehrere Verbandsmitglieder nutzen die Möglichkeit einer technischen Betriebsführung (gemäß DVGW W 1000) durch die NOW.

Original-Content von: Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW), übermittelt durch news aktuell