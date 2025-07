Blockchain for Good Alliance (BGA); Bybit

Blockchain for Good Alliance führt globale digitale Zusammenarbeit bei UN IGF 2025 an

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Die Blockchain for Good Alliance (BGA), eine prominente, von Bybit gegründete gemeinnützige Organisation, die sich für verantwortungsvolle Innovation einsetzt, stand im Mittelpunkt des 20-jährigen Jubiläums des Internet Governance Forums der Vereinten Nationen (UN IGF) in Oslo. In Zusammenarbeit mit dem Singapore Internet Governance Forum (SGIGF) veranstaltete das BGA ein exklusives, hochrangiges Abendessen mit dem Titel „Bridging the Future: Blockchain, Governance & Global Cooperation" in der historischen Akershus-Festung in Oslo.

Das Abendessen fand als offizielles Side-Event mit Unterstützung des UN IGF-Sekretariats statt und brachte weltweit führende Vertreter von Regierungen, multilateralen Organisationen, Blockchain und KI zusammen, um den Dialog über eine integrative, ethische und interoperable digitale Infrastruktur zu fördern.

Die Veranstaltung wurde von Glenn Tan, Direktor für globale Angelegenheiten beim BGA, geleitet und gemeinsam mit den SGIGF-Gründungsmitgliedern Henry Wang und Una Wang organisiert. Zu den Ehrengästen gehörten Seine Exzellenz Dharambeer Gokhool, Präsident von Mauritius, die argentinische Abgeordnete Pamela Calletti, der chilenische Senator Kenneth Pugh sowie Vertreter verschiedener UN-Organisationen und nationaler Parlamente.

Im Mittelpunkt der abendlichen Diskussion stand die transformative Rolle der Blockchain bei der Gestaltung eines vertrauenswürdigen und kollaborativen globalen digitalen Ökosystems.

„Da wir an der Kreuzung einer digitalen Zukunft stehen, bekräftigt Mauritius sein Engagement für ein ethisches, integratives und auf Rechten basierendes digitales Governance-Modell. Veranstaltungen wie das IGF 2025 erinnern uns daran, dass Vertrauen, Zusammenarbeit und gemeinsame Werte die Eckpfeiler unserer gemeinsamen Reise in das Zeitalter der KI und der neuen Technologien sein müssen. Das IGF 2025 war nicht einfach nur eine Konferenz – es war ein kollektiver Aufruf an das Gewissen", so Seine Exzellenz Dharambeer Gokhool, Präsident der Republik Mauritius.

Glenn Tan von BGA betonte die Dringlichkeit einer zukunftsorientierten Infrastruktur: „Während sich die Blockchain von Hypezyklen zu einer festen Infrastruktur im Internet entwickelt, müssen wir sicherstellen, dass die heute gebauten Systeme dem Gemeinwohl von morgen dienen. Dieses Treffen war ein Symbol für das gemeinsame Engagement für eine Zukunft unter Beteiligung aller Akteure, die auf Vertrauen und Innovation beruht."

Henry Wang, Gründungsmitglied des SGIGF, ergänzte die Diskussion um eine regionale Perspektive: „Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des UN IGF, das sich für die Gestaltung der globalen Internet-Governance einsetzt, war dieses Abendessen eine zeitgemäße Erinnerung daran, dass die nächsten 20 Jahre sektor-, system- und souveränitätsübergreifend ausgerichtet sein müssen. Blockchain kann, wenn es mit verantwortungsvoller Governance und KI-Ethik in Einklang gebracht wird, das Bindegewebe eines wirklich inklusiven, dezentralen und intelligenten Internets werden."

Der Abend bekräftigte den Auftrag des BGA, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den verantwortungsvollen digitalen Wandel zu fördern. Diese Gespräche werden auf der ersten IGF-Konferenz in Singapur am 1. Oktober 2025 fortgesetzt, wo regionale Interessenvertreter den globalen Dialog über eine integrative und widerstandsfähige Internet-Governance führen werden.

Informationen zur Blockchain for Good Alliance (BGA)

Die Blockchain for Good Alliance (BGA) ist eine langfristige, gemeinnützige Kooperationsinitiative mit wichtigen Partnern, deren Hauptziel es ist, durch den Einsatz der Blockchain-Technologie zur Lösung realer Probleme und damit zum Wohl der Gesellschaft insgesamt beizutragen. In dem sie Führungskräfte, Innovatoren und Organisationen aus der gesamten Blockchain-Community zusammenbringt, will die BGA Innovation, Zusammenarbeit und Maßnahmen für eine nachhaltigere und gerechtere Welt vorantreiben.

