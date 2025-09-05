PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 08.09.2025 bis 12.09.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 08.09.2025

  • (Nr. 324) Außenhandel, Juli 2025
  • (Nr. 325) Produktionsindex, Juli 2025
  • (Nr. 326) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Halbjahr 2025

Dienstag, 09.09.2025

  • (Nr. 327) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, August 2025
  • (Nr. 37) Zahl der Woche: Fahrleistung privater Haushalte, Jahr 2023

Mittwoch, 10.09.2025

  • (Nr. 328) Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen, Stichtag: 31.12.2024
  • (Nr. N049) Deutsche mit Wohnsitz im europäischen Ausland, Jahr 2024
  • (Nr. 329) Tertiäre Bildungsabschlüsse, Jahr 2024 (Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich - Ausgabe 2025)

Donnerstag, 11.09.2025

  • (Nr. 330) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Juli 2025
  • (Nr. 331) Inlandstourismus, Juli 2025
  • (Nr. 332) Insolvenzen, Juni und 1. Halbjahr 2025 + Schnellindikator August 2025

Freitag, 12.09.2025

  • (Nr. 333) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren