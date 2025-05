Ad Alliance

Erstes KI-Ad Special macht die Let's Dance-Bühne zur Drachen-Arena

Das Tanzparkett wird zur Drachen-Arena: Heute Abend verschmelzen erstmals Entertainment und modernste Technologie. Das komplett neu inszenierte Ad Special "Stagemorph" verbindet generative Künstliche Intelligenz (KI) mit der der etablierten Kraft von TV-Sonderwerbeformen. Das Ergebnis ist eine innovative Weiterentwicklung des Movesplit. Wenn "Let's Dance" in die Werbepause geht, beginnt ein besonderer Auftritt: Für Universal Pictures International Germany verwandelt sich die Studiobühne von Deutschlands beliebtester Tanzshow und wird zum mystischen Schauplatz, in dem Fantasie, Technologie und Markenmagie aufeinandertreffen - und das live in Szene gesetzt, im besten Sendeumfeld.

Kreativität trifft KI

Zur Bewerbung der Realverfilmung des beliebten Animationsfilms "Drachenzähmen Leicht Gemacht" (Kinostart 12. Juni 2025) wurde erstmals generative KI als zentrales kreatives Tool eingesetzt, um ein immersives Werbeerlebnis zu schaffen - visuell spektakulär, emotional aufgeladen und smart umgesetzt. Die Transformation der Studio-Umgebung wurde vollumfänglich KI-generiert. Anstelle eines aufwändigen Set-Designs oder teurer Spezialeffekte animiert die KI den gesamten Bühnenhintergrund - inklusive Bewegung, Lichtstimmung und thematischer Raumgestaltung.

Zentrale, markengeführte Elemente - wie der animierte Drache Ohnezahn - wurden bewusst klassisch produziert und integriert, um Markenkonformität und Originaltreue zu garantieren. So entsteht eine hybride Werbeform, in der KI und klassische Produktion nahtlos zusammenspielen und einen kommunikativen Mehrwert schaffen.

"Wir wollten nicht einfach nur werben, sondern die hochwertig produzierte Realverfilmung des beliebten Franchises bereits im Vorfeld eindrucksvoll inszenieren und Aufmerksamkeit schaffen. Die Lösung der Ad Alliance, erstmals eine KI-kreierte Sonderwerbeform einzusetzen hat uns begeistert. Das Ergebnis ist drachenstark: neu, überraschend und emotional. Damit schlagen wir ein neues Kapitel auf. Der Kinofilm wird nach wie vor aufwändig von Animatoren erschaffen, aber unsere Werbung dafür können wir auf eine neue Weise erzählen", erklärt Katja Uhrig, Senior Marketing Manager bei Universal Pictures International Germany.

Effizienz. Innovation. Inszenierung.

Der Stagemorph zeigt, wo generative KI in der Bewegtbildvermarktung echten Zusatznutzen bringen kann: kreativ nutzbar, wirtschaftlich skalierbar und intelligent eingebettet in das Studiosetting von TV-Shows. Kontext, Wiedererkennbarkeit und Markenfit stehen im Fokus - die Bühne bleibt Bühne, wird aber zum immersiven Treffpunkt für Markenwelten. Eine Art der Markeninszenierung, die bislang nur mit hohem Produktionsaufwand realisierbar war, wird somit durch KI erstmals effizient umsetzbar. Das eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten für dynamische, formatnahe Inszenierungen, sondern es entsteht auch ein attraktives Innovationsfeld mit kalkulierbarem Aufwand und hohem Impact.

"Diese Premiere zeigt, wie sich KI als kreatives Werkzeug einsetzen lässt, um neue Räume für Marken zu schaffen. Kostengünstig und doch hochwertig, individuell und doch skalierbar. Hier spielen Technologie, Storytelling und Formatästhetik perfekt zusammen. Das schafft neuartige TV-Momente und setzt einen erweiterten Standard für künftige Sonderwerbeformen", sagt Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance.

