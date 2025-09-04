PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Umsatz im Dienstleistungsbereich im 1. Halbjahr 2025 um 0,3 % höher als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots)

Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr 2025 (vorläufig, Originalwerte)

+0,3 % zum 1. Halbjahr 2024 (real)

+2,4 % zum 1. Halbjahr 2024 (nominal)

Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)

-0,1 % zum Vormonat (real)

-0,1 % zum Vormonat (nominal)

+0,8 % zum Vorjahresmonat (real)

+2,6 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im 1. Halbjahr 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) real (preisbereinigt) 0,3 % und nominal (nicht preisbereinigt) 2,4 % mehr Umsatz erwirtschaftet als im 1. Halbjahr 2024.

Den größten realen Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 2,7 %. Moderate Umsatzsteigerungen gab es im Grundstücks- und Wohnungswesen mit +0,6 % und im Bereich Verkehr und Lagerei mit +0,3 %. Bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen war der Umsatz mit einem Minus von 0,3 % leicht rückläufig. Den größten Umsatzrückgang gab es bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Minus von 2,2 %.

Im Juni 2025 hat der Dienstleistungssektor in Deutschland kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal 0,1 % weniger Umsatz erwirtschaftet als im Mai 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juni 2024 verzeichnete der kalender- und saisonbereinigte Umsatz einen Anstieg von real 0,8 % und nominal 2,6 %.

Methodische Hinweise:

Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im Dienstleistungsbereich.

Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte:
Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen
Telefon: +49 611 75 4854
www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

