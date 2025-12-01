PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Giovanni Zarrella präsentiert erstmals "Die große Weihnachtsshow"

Giovanni Zarrella präsentiert erstmals "Die große Weihnachtsshow"
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Mit weihnachtlicher Musik stimmen Giovanni Zarrella und Gäste wie Eros Ramazzotti, Beatrice Egli und die No Angels am Donnerstag, 4. Dezember 2025, um 20.15 Uhr, im ZDF auf die Adventszeit ein. Neben einem großen Star-Aufgebot und vielen besonderen Auftritten geht es vor allem darum, Spenden zugunsten der Organisationen Brot für die Welt und Misereor zu sammeln.

"Wir läuten die Weihnachtszeit gemeinsam ein. Und das aber so, wie man es in der Welt auch tun sollte â€’ miteinander. Nicht nur für sich selbst, für die eigene Familie und für die eigenen Freunde, sondern darüber hinaus auch für Menschen, die Hilfe benötigen. Es soll ein Abend voller wunderschöner Musik und vertrauter Lieder sein, also schöner Weihnachtsongs, die man gerne mitsingt und die Vorfreude machen auf das, was 20 Tage danach passiert, nämlich das Weihnachtsfest", so Moderator Giovanni Zarrella.

"Die große Weihnachtsshow" präsentiert er live aus Offenburg – mit einem stimmungsvollen Musikprogramm, das nicht nur Freude schenken, sondern auch Gutes bewirken möchte. Mit dabei sind unter anderen Eros Ramazzotti, Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws, die irische Tanzformation Lord Of The Dance, Leony, der Tölzer Knabenchor, Pianist und Opus Klassik Gewinner 2025 Louis Philippson und das Schlager Duo 2theMoonbeats.

Neben den Musikgästen stellen sich Prominente aus Unterhaltung und Sport in den Dienst der guten Sache und nehmen telefonisch Spenden entgegen. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Magie des Weihnachtsfests und dessen besonderer Musik, sondern auch der Wunsch, gemeinsam etwas für Hilfsprojekte von Misereor und Brot für die Welt zu bewegen. Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die Arbeit der beiden kirchlichen Entwicklungswerke, die sich weltweit engagieren, um Armut zu lindern und Menschen in Not Hoffnung, Perspektiven und Zukunft zu schenken.

Kontakt

Bei Fragen zu "Die große Weihnachtsshow" im ZDF erreichen Sie Mailin Erlinger telefonisch unter 06131 – 70-14588 oder per E-Mail unter erlinger.m@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie während und nach der Live-Show unter http://dgzs.setfotografie.de/ sowie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100

Weitere Informationen

- "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF streamen

- Pressemappe zu den diesjährigen Liveshows inkl. Interview

- Interview mit Giovanni Zarrella inkl. Transkription für Radiosender und Audiomedien

Mainz, 1. Dezember 2025

ZDF-Kommunikation

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 01.12.2025 – 15:30

    ZDF-Programmänderung ab Woche 52/25

    Mainz (ots) - Woche 52/25 Mo., 22.12. 14.15 Die Küchenschlacht Bitte Änderung beachten: Weihnachts-Buffet mit Mario Kotaska Bitte streichen: Nelson Müller Woche 2/26 Sa., 3.1. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 6.35 Uhr beachten: 6.35 Meine Freundin Conni 6.50 Bibi Blocksberg (VPS 7.00) 7.15 Super Happy Magic Forest (VPS 7.25) 7.25 Super Happy Magic Forest (VPS 7.35) 7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 7.50) ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:36

    ZDFinfo-Programmänderung / ab Woche 01/26

    Mainz (ots) - Woche 01/26 Freitag, 02.01. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 planet e.: Kamtschatka - Im Bann der roten Fische Deutschland 2020 „Leschs Kosmos: Goldrausch in der Tiefsee“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Woche 02/26 Samstag, 03.01. Bitte Programmänderung beachten: „Judenhass und das Feindbild Israel - Islamischer Antisemitismus in Deutschland“ um 7.00 Uhr entfällt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren