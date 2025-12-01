PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Schafft Syrien den Neuanfang? – "auslandsjournal"-Doku im ZDF

Schafft Syrien den Neuanfang? – "auslandsjournal"-Doku im ZDF
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Ein Jahr nach dem Sturz Assads und seiner Diktatur, die Syrien ein halbes Jahrhundert brutal in ihrem Griff hielt, ist das Land frei und unfrei zugleich – mit Hoffnungen und enttäuschten Hoffnungen. "Schafft Syrien den Neuanfang?" Dieser Frage geht Golineh Atai, Leiterin des ZDF-Auslandsstudios in Kairo, in einer 30-minütigen "auslandsjournal"-Dokumentation nach – zu sehen ab Dienstag, 2. Dezember 2025, 14.00 Uhr, in Web und App des ZDF sowie am Mittwoch, 3. Dezember 2025, um 0.45 Uhr im ZDF-Programm.

Der Polizeistaat ist weg, die freie Rede möglich – aber das Unrecht nicht aufgearbeitet. Es gibt so viele Traumata wie Waffen: Neue Wunden sind aufgebrochen entlang alter Kriegsfronten. Racheakte lassen das Land nicht zur Ruhe kommen.

Der wandelbare Ex-Dschihadist und Machthaber Ahmad al-Scharaa gewann die Unterstützung von Donald Trump, strebt Frieden an mit seinen Nachbarn – auch mit Israel – und ruft zur Versöhnung zwischen den Syrern auf. Doch die Gewalt zwischen den Religionsgruppen zerreißt das Land immer wieder. Golineh Atai, ZDF-Studioleiterin für die arabische Welt, reist mit ihrem Team vom Süden in den Norden des kulturell so unterschiedlichen und zersplitterten Syriens. Sie trifft Menschen, die Aufbruch und Zuversicht erfahren. Oder neuen Schmerz und Gewalt erleben. Sie fragt: Wann wird Frieden möglich sein, wann Einheit und Zusammenleben?

Kontakt
Bei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter  hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos
Pressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
-  "auslandsjournal – die doku" im ZDF streamen
-  "auslandsjournal" im ZDF streamen
-  Beiträge zur aktuellen Situation in Syrien auf ZDFheute.de

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 01.12.2025 – 12:16

    ZDF-Programmhinweis / Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr / Willkommen 2026

    Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr Willkommen 2026 Deutschlands größte Silvestershow wird erstmals live aus Hamburg übertragen. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner freuen sich auf nationale und internationale Gäste. Auf einer schwimmenden Bühne in der HafenCity präsentieren unter anderen Johannes Oerding, Blue, Kerstin Ott, ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 15:24

    ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

    Mainz (ots) - Woche 50/25 Fr., 12.12. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Mehr Hoffnung bitte! Woche 3/26 Mo., 12.1. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.29/HD/UT) Uncivilized Hanau Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah Sahra Seyneb Saleh Frau Huber Sabine Urban Frau Port Marie Burchard Kenan Aram Arami Momo Fatih Hatipoğlu Sascha Patrick Phul Yasin Mert Dincer Can ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren