Aufschlag für Tennis-Star Sabine Lisicki bei "Alles was zählt"

Tennis-Star Sabine Lisicki wagt ein ganz neues Kapitel in ihrer Karriere. Die 35-Jährige, die 2013 als erste Deutsche seit Steffi Graf im Wimbledon-Finale stand und den Weltrekord für den schnellsten Aufschlag mit 211km/h hält, steht jetzt zusammen mit Gabriella (Bianca Hein) und Joana (Josephine Martz) auf dem AWZ-Tennisplatz. Mit dem Gastauftritt in der RTL-Serie feiert die Tennis-Ikone ihr Serien-Debüt. Die Folgen, in denen sie sich selbst spielt, sind bereits abgedreht. Zu sehen sind sie zwischen dem 15. und 17. Dezember 2025 (Folgen 4846-4848) um 19.05 Uhr bei RTL (und eine Woche vorher auf RTL+).

Die Arbeit vor der Kamera ist für Lisicki völliges Neuland. Doch eins spielt ihr in die Karten: " Ich habe tatsächlich schon damals die allererste Folge von AWZ gesehen! Und wir sind auf dem Tennisplatz und das ja ist mein zu Hause!". Freudig fügt die Debütantin und hinzu: "Ich liebe die Herausforderung!"

Apropos Herausforderung: Sabine Lisicki ist im September 2024 Mutter geworden, steht aber schon wieder auf dem Court und arbeitet an ihrem Comeback. Alles nicht so einfach, weiß die Jung-Mama: "Die allergrößte Herausforderung ist der Schlafmangel. Vor allem als Sportlerin. Die Regeneration nach harten Einheiten ist echt wichtig und das kann aktuell mit einem Baby nicht immer so problemlos stattfinden, wie gewünscht."

In der Serie "Alles was zählt" spielt sie sich selbst und reist nach Essen, um einen Workshop für den weiblichen Tennisnachwuchs zu geben. Dort trifft sie u. a. auf Joana (Josephine Martz) und die ehrgeizige Mutter Gabriella (Bianca Hein), die alles daransetzt, die Karriere ihrer Tochter voranzutreiben. Joana nimmt an Sabine Lisickis Workshop teil, obwohl ursprünglich Nele (Maria Müller) vorgesehen war - was bei Nele für Frust sorgt und sie dazu bringt, Sabine spontan zu einem Match herauszufordern.

Ob sich Sabine Lisicki vorstellen kann, irgendwann mal auch ihr eigenes Kind zu trainieren? "Ich würde ihr mit Rat zur Seite stehen, aber kann es mir aktuell nicht vorstellen", sagt sie. "Ich möchte, dass meine Tochter ihren eigenen Weg geht und ihrer Passion folgt. Wir werden sehen, wo es sie hinziehen wird."

