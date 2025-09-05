RTL Television GmbH

Chryssanthi Kavazi feiert ihr GZSZ-Comeback

Köln (ots)

Nach ihrer Babypause aufgrund der Geburt ihres zweiten Kindes kehrt Chryssanthi Kavazi ans Set der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Ab der ersten September-Woche steht sie wieder als Laura vor den Kameras der UFA Serial Drama Produktion in Potsdam-Babelsberg. Auch in der Zwischenzeit war die Wahl-Berlinerin nicht ganz untätig: Mittlerweile erscheint schon bald die dritte Kollektion ihrer vor einem Jahr gegründeten Modemarke Kavazi und sie baut gerade mit ihrem Mann Tom Beck ein Haus.

"Es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen. Natürlich bin ich aufgeregt, aber die ersten Schritte sind getan: Ich hatte schon letzte Woche meine Kostümprobe und passe nach der Schwangerschaft und der Mama-Pause wieder in meine Sachen rein", verrät Chryssanthi lachend. "Wir hatten aber auch eine kleine Shoppingtour für meine Rolle - die Fans dürfen sich also auch auf frische Styles von Laura freuen."

Ein sanfter Start? Fehlanzeige. In ihrer ersten Drehwoche warten gleich 24 Szenen auf die Schauspielerin. "Das bedeutet jede Menge Stoff für Drama rund um Laura. Jetzt heißt es daher wieder täglich: Texte lernen - mal sehen, wie mein Gehirn das nach der Pause aufnimmt."

Auch privat bringt das GZSZ-Comeback jetzt Veränderungen mit sich. "Es fällt mir super schwer, mich morgens von meinen zwei Kindern zu trennen - das ist meine größte Hürde. Aber ich bin guter Dinge, dass es an jedem Drehtag besser klappt. Ich nehme Unterstützung zum Beispiel von meiner Familie und meinem Mann, wenn er mal nicht dreht, an und habe das große Glück, meine Kinder auch mal mit ans Set mitnehmen zu dürfen. Mein Großer ist schon richtig gerne dort."

Nicht nur im echten Leben, auch in der Serie wird es turbulent. Mit Lauras Rückkehr auf den Kiez rechnet niemand - am wenigsten John, der von Felix von Jascheroff gespielt wird: "Das erste Aufeinandertreffen wird für beide sehr schmerzhaft", kündigt Kavazi an. John ist inzwischen Vater der kleinen Clara, deren leibliche Mutter Zoe Lauras verhasste Erzfeindin ist - und zugleich die Frau, mit der John Laura damals betrogen hat. "Die Vorzeichen, mit denen Laura wieder zurück nach Berlin kommt, sind natürlich alles andere als rosig. Wie geht sie damit um? Und warum ist sie überhaupt zurück?" Ganz ohne Teaser will die Schauspielerin die Fans aber nicht lassen: "Gibt es für John und sie noch eine Chance? Kleiner Spoiler: Es wird etwas passieren, weswegen sie alle ihre Pläne wieder über den Haufen werfen muss... Einschalten!"

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist als Deutschlands erste und seitdem erfolgreichste tägliche Serie am 11.5.1992 gestartet, wird produziert von UFA Serial Drama und wird im Jahr 2025 knackige 33 Jahre jung. Der RTL-Klassiker, der Schauspieler:innen wie Wolfgang Bahro und Ulrike Frank zu TV-Legenden sowie unzählige Cast-Mitglieder wie Chryssanthi Kavazi zu absoluten TV-Lieblingen macht, läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und jederzeit eine Woche vorab auf RTL+. GZSZ, der Kult am Vorabend, wird in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt. Alle Infos gibt es auch hier: rtl-uhd.de. Mehr zu GZSZ auch bei RTL NEWS.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell