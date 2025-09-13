RTL Television GmbH

Stefan Raab ist wieder da!/"Die Stefan Raab Show", ab Montag, 15.9., täglich live um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+

Köln (ots)

"Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?", so RTL-Chef Stefan Raab himself im RTL-Trailer.

Alle Trailer zur neuen Stefan Raab Show finden Sie hier.

Los geht es mit der 15-minütigen Live-Sendung am Montag um 20:15 Uhr. Auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist die volle Raab-Power garantiert.

Weitere Einblicke gibt es zeitnah auf den Social Media Kanälen @therealstefanraab und @diestefanraabshow.rtl.

Produziert wird "Die Stefan Raab Show" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

