ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr

Willkommen 2026

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 31. Dezember 2025, 20.15 Uhr Willkommen 2026 Deutschlands größte Silvestershow wird erstmals live aus Hamburg übertragen. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner freuen sich auf nationale und internationale Gäste. Auf einer schwimmenden Bühne in der HafenCity präsentieren unter anderen Johannes Oerding, Blue, Kerstin Ott, Das Bo, Wanda, Oimara, Ace of Base, ATC, T Seven sowie "MJ – Das Michael Jackson Musical" ihre größten Hits und sorgen für ein besonderes Live-Erlebnis. Begleitet wird das Event an Land von Co-Host Oli.P, der in mehreren Schalten die Hotspots der Stadt vorstellt und die Stimmung vor Ort einfängt, wie etwa auf der Reeperbahn, an den Landungsbrücken oder über den Dächern der Speicherstadt. Das ZDF überträgt live aus der HafenCity vor dem Hamburg-Überseequartier, wenn Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner mit bis zu 10.000 Menschen den Silvester-Countdown feiern.

