Acceleratiq: Mit kosteneffizienten und flexiblen Shopsystemen zum Erfolg im E-Commerce

Der E-Commerce-Markt ist hart umkämpft – umso wichtiger ist eine effiziente und skalierbare Lösung. Acceleratiq ist eine spezialisierte E-Commerce-Agentur aus München, die Unternehmen dabei unterstützt, erfolgreiche Onlineshops zu entwickeln. Als zertifizierter Shopify-Partner bietet Acceleratiq maßgeschneiderte Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Plattform Shopify ermöglicht es, wirtschaftlich und zukunftssicher zu arbeiten. Warum Shopify überzeugt, welche Alleinstellungsmerkmale Acceleratiq als Shopify-Agentur auszeichnen und welche messbaren Erfolge ihre Kunden erzielen, erfahren Sie hier.

Aktuellen Umfragen zufolge kaufen über 40 Prozent der Deutschen mindestens einmal im Monat online ein – Tendenz steigend. Das veränderte Kaufverhalten und die zunehmende Digitalisierung erfordern intelligente, automatisierte E-Commerce-Lösungen, die Unternehmen wettbewerbsfähig halten. Künstliche Intelligenz und Automatisierung spielen dabei eine immer größere Rolle, indem sie Prozesse optimieren, personalisierte Einkaufserlebnisse ermöglichen und Skalierbarkeit sichern. Viele kleine und mittelständische Unternehmen kämpfen jedoch mit starren, kostspieligen Systemen. Hier setzt Shopify neue Maßstäbe als flexible und wirtschaftliche Lösung. „Aktuell erobert Shopify den deutschen Markt und bietet enorme Potenziale für kleine, mittelständische und große Unternehmen“, erklärt Till Bergermann, Geschäftsführer von Acceleratiq. „Wer auf diesen Zug nicht aufspringt, bezahlt die Entscheidung mit einem erheblichen Wettbewerbsnachteil.“

„Durch sinkende Kosten und eine gesteigerte Konversionsrate erhöht der reine Systemwechsel zu Shopify die Wirtschaftlichkeit eines Onlineshops bereits signifikant“, ergänzt sein Geschäftspartner Julian Hauer. Als Gründer der Agentur Acceleratiq, einer Marke der Next INT GmbH, haben sich die Experten auf E-Commerce-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz zwischen einer und 50 Millionen Euro spezialisiert. Dass das akkreditierte Shopify-Partnerunternehmen dabei über 90 Prozent der Projekte auf Basis von Shopify-Plattformen realisiert, hat gute Gründe: Neben Skalierung, Automatisierung und Flexibilität überzeugt Shopify durch eine hervorragende Kosteneffizienz. Mit mehr als zehn Jahren Branchenerfahrung und tiefgreifender Expertise entwickeln die E-Commerce-Experten und ihr Team aus langjährigen Mitarbeitern maßgeschneiderte Lösungen, die den Onlineshops ihrer Kunden zu ungeahnten Erfolgen verhelfen. Dabei spiegelt sich die Zufriedenheit ihrer Kunden vor allem in der Menge nachhaltiger und langfristiger Geschäftsbeziehungen wider.

Acceleratiq: Langfristiger Partner für effiziente und erfolgreiche Onlineshops

Um Shopbetreibern endlich die Flexibilität zu bieten, die sie für einen effizienten Onlineshop benötigen, bieten Till Bergermann und Julian Hauer mit der Migration veralteter Shopsysteme zu Shopify ihren Kunden eine kosteneffiziente und flexible Lösung an: Der Umzug ist aus allen bestehenden Systemen möglich. Shopify überzeugt außerdem durch skalierbare Lösungen, die sich an die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe anpassen lassen. „Viele Kunden glauben zunächst, Shopify sei nur für kleinere Unternehmen geeignet“, berichtet Julian Hauer. „Tatsächlich erfüllt es aber auch die Anforderungen des Mittelstands und größerer Unternehmen optimal.“ Dabei ermöglicht das Shopsystem es seinen Benutzern, ihre Onlineshops ohne tiefgreifende technische Kenntnisse zu verwalten, sodass der zugehörige Personalaufwand entsprechend gering ist. Zudem profitieren Nutzer von einer hohen Verfügbarkeit und schnellen Ladezeiten, die der Nutzererfahrung und der Conversionrate zugutekommen.

Außerdem verfolgt das erfahrene Team von Accleratiq mit der gezielten Optimierung der E-Commerce-Prozesse das Ziel, die Kosten ihrer Kunden effektiv zu senken und die Benutzerfreundlichkeit sowie die Konversionsrate der Onlineshops ihrer Kunden noch weiter zu steigern. In der Zusammenarbeit legen sie daher einen großen Wert auf eine ganzheitliche und individuelle Beratung sowie die Entwicklung maßgeschneiderter E-Commerce-Strategien. „Vom E-Commerce über SEO und Marketing bis hin zur Benutzererfahrung kennen wir nach vielen Jahren in der Branche in jedem Bereich die bewährtesten Methoden, um den Erfolg der Onlineshops zu maximieren“, verrät Till Bergermann. Neben transparenten Festpreisen und persönlichem Kundenkontakt setzen die E-Commerce-Experten dabei auf langfristige Partnerschaften, um ihre Kunden kontinuierlich zu unterstützen und schnelle Anpassungen an sich verändernde Marktbedingungen vornehmen zu können.

Beeindruckende Ergebnisse durch Migration des Shopsystems

Dass die Vorgehensweise der Experten von Acceleratiq funktioniert, wird von zahlreichen erfolgreichen Kooperationen mit zufriedenen Kunden untermauert. Einer dieser Kunden ist das Unternehmen ANNA, ein Schmuckunternehmen mit Sitz in Wien: Als klassischer Einzelhändler mit zehn Filialen in vier Ländern, der seine Stores erfolgreich mit einer digitalen Plattform verbindet, stand ANNA vor der Herausforderung, das Markenerlebnis und die Kundeninteraktion sowohl online als auch offline zu optimieren. Durch die Implementierung von ShopifyPlus und individuellen Konfiguratoren konnte das Team um Julian Hauer und Till Bergermann für den Kunden eine nahtlose Omnichannel-Strategie entwickeln, die die Effizienz und Kundenzufriedenheit steigerte und beeindruckende Ergebnisse lieferte: Bereits im ersten Jahr konnte ANNA ein Umsatzwachstum von 93 Prozent verzeichnen. Gleichzeitig ist die Konversionsrate um 27 Prozent gestiegen. „Für die Zukunft steht eines unweigerlich fest: Die Themen KI und Automatisierung werden in den nächsten ein bis zwei Jahren rasant an Relevanz gewinnen. Schließlich gelten sie schon jetzt als Treiber der Branche – eine Rolle, die sie künftig weiter ausbauen werden“, erklärt Julian Hauer. „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss sich der stationäre Handel an diese digitale Welt anpassen. Damit den Kunden ein beständiges Einkaufserlebnis geboten wird, sollte die Transformation auf einer nahtlosen Integration von Online- und Offline-Erlebnissen basieren.“

Um Onlineshops auf diesem Weg zu unterstützen, haben Julian Hauer und Till Bergermann ihre jahrelange Erfahrung aus dem Agenturgeschäft und ihrer Selbstständigkeit sowie ihre fundierte Expertise in den Bereichen E-Commerce, Content-, Foto- und Videoproduktion und Grafik- und Kommunikationsdesign vereint und stellen diese mit Accelerartiq zur Verfügung. Dank ihrer Spezialisierung auf den E-Commerce, dabei insbesondere auf Shopify, gekoppelt mit ihren umfangreichen Erfahrungen entwickeln sie maßgeschneiderte und profitable Lösungen für die Onlineshops ihrer Kunden. „Unser Ziel ist nicht nur, die Systeme für Nutzer und Anbieter noch einfacher zu gestalten, sondern auch den E-Commerce im deutschsprachigen Raum durch Ideen und Innovationen wettbewerbsfähig und zukunftssicher zu machen“, fasst Till Bergermann zusammen.

