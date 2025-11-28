ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25
Woche 50/25 Fr., 12.12. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Mehr Hoffnung bitte! Woche 3/26 Mo., 12.1. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.29/HD/UT) Uncivilized Hanau Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah Sahra Seyneb Saleh Frau Huber Sabine Urban Frau Port Marie Burchard Kenan Aram Arami Momo Fatih Hatipoğlu Sascha Patrick Phul Yasin Mert Dincer Can Mücahit Altun Dominik Angelo Alabiso und andere Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr Buch: Bilal Bahadir, Judith Angerbauer, Alina Graff Regie: Bilal Bahadir (Erstsendung 2.12.2024) Deutschland 2024 Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027 ____________________________ zu Mo., 12.1. 1.05 Das kleine Fernsehspiel (HD/UT) Uncivilized Nine Eleven Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah Sahra Seyneb Saleh Frau Huber Sabine Urban Frau Port Marie Burchard Kenan Aram Arami Momo Fatih Hatipoglu Sascha Patrick Phul Yasin Mert Dincer Can Mücahit Altun Dominik Angelo Alabiso Basti Nikolai Meierjohann Karla Franziska Machens Eren Sahin Eryilmaz Cem Harun Çifçi Ayhan Romario Oliveros und andere Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr Buch: Bilal Bahadir, Dolunay Gördüm, Judith Angerbauer, Alina Graff Regie: Bilal Bahadir (Erstsendung 2.12.2024) Deutschland 2024 Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027 1.30 Das kleine Fernsehspiel (HD/UT) Uncivilized Stuttgarter Krawallnacht Ahmad Rasmi Mohammed Nasrallah Sahra Seyneb Saleh Frau Huber Sabine Urban Frau Port Marie Burchard Kenan Aram Arami Momo Fatih Hatipoğlu Sascha Patrick Phul Yasin Mert Dincer Can Mücahit Altun Dominik Angelo Alabiso Leyla Yasemin Çetinkaya Enes Zejhun Demirov Matthias Moritz Heidelbach Jens Moritz Vierboom und andere . Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr Buch: Bilal Bahadir, Judith Angerbauer, Alina Graff Regie: Bilal Bahadir (Erstsendung 9.12.2024) Deutschland 2024 Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027 (Weiterer Ablauf ab 1.50 Uhr wie vorgesehen. "Das kleine Fernsehspiel: O Beautiful Night" entfällt.)
