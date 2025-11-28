PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 50/25

Mainz (ots)

Woche 50/25

Fr., 12.12.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Mehr Hoffnung bitte!



Woche 3/26

Mo., 12.1.

Bitte geänderten Programmablauf ab 0.30 Uhr beachten:

 0.30     Das kleine Fernsehspiel   (VPS 0.29/HD/UT)
          Uncivilized
          Hanau

          Ahmad 	Rasmi Mohammed Nasrallah 
          Sahra 	Seyneb Saleh 
          Frau Huber 	Sabine Urban 
          Frau Port 	Marie Burchard 
          Kenan 	Aram Arami 
          Momo 	Fatih Hatipoğlu 
          Sascha 	Patrick Phul 
          Yasin 	Mert Dincer 
          Can 	Mücahit Altun 
          Dominik 	Angelo Alabiso 
          und andere 	

          Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir
          Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer
          Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr
          Buch: Bilal Bahadir, Judith Angerbauer, Alina Graff
          Regie: Bilal Bahadir
          (Erstsendung 2.12.2024) 
          Deutschland 2024
          Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027

zu Mo., 12.1.

 1.05     Das kleine Fernsehspiel   (HD/UT)
          Uncivilized
          Nine Eleven

          Ahmad 	Rasmi Mohammed Nasrallah 
          Sahra 	Seyneb Saleh 
          Frau Huber 	Sabine Urban 
          Frau Port 	Marie Burchard 
          Kenan 	Aram Arami 
          Momo 	Fatih Hatipoglu 
          Sascha 	Patrick Phul 
          Yasin 	Mert Dincer 
          Can 	Mücahit Altun 
          Dominik 	Angelo Alabiso 
          Basti 	Nikolai Meierjohann 
          Karla 	Franziska Machens 
          Eren 	Sahin Eryilmaz 
          Cem 	Harun Çifçi 
          Ayhan 	Romario Oliveros 
          und andere 	

          Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir
          Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer
          Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr
          Buch: Bilal Bahadir, Dolunay Gördüm, Judith Angerbauer, Alina Graff
          Regie: Bilal Bahadir
          (Erstsendung 2.12.2024) 
          Deutschland 2024
          Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027

 1.30     Das kleine Fernsehspiel   (HD/UT)
          Uncivilized
          Stuttgarter Krawallnacht

          Ahmad 	Rasmi Mohammed Nasrallah 
          Sahra 	Seyneb Saleh 
          Frau Huber 	Sabine Urban 
          Frau Port 	Marie Burchard 
          Kenan 	Aram Arami 
          Momo 	Fatih Hatipoğlu 
          Sascha 	Patrick Phul 
          Yasin 	Mert Dincer 
          Can 	Mücahit Altun 
          Dominik 	Angelo Alabiso 
          Leyla 	Yasemin Çetinkaya 
          Enes 	Zejhun Demirov 
          Matthias 	Moritz Heidelbach 
          Jens 	Moritz Vierboom 
          und andere 	. 

          Schnitt: Denys Darahan, Ufuk Cam, Bilal Bahadir
          Musik: Mourad Kehailia, Sebastian Fischer
          Kamera: Mahmoud Belakhel, Christian Mario Löhr
          Buch: Bilal Bahadir, Judith Angerbauer, Alina Graff
          Regie: Bilal Bahadir
          (Erstsendung 9.12.2024) 
          Deutschland 2024
          Im Streaming: 9. Januar 2026, 10.00 Uhr bis 9. Januar 2027

(Weiterer Ablauf ab 1.50 Uhr wie vorgesehen. 
"Das kleine Fernsehspiel: O Beautiful Night" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

