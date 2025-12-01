ZDF-Programmänderung ab Woche 52/25
Mainz (ots)
Woche 52/25 Mo., 22.12. 14.15 Die Küchenschlacht Bitte Änderung beachten: Weihnachts-Buffet mit Mario Kotaska Bitte streichen: Nelson Müller Woche 2/26 Sa., 3.1. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 6.35 Uhr beachten: 6.35 Meine Freundin Conni 6.50 Bibi Blocksberg (VPS 7.00) 7.15 Super Happy Magic Forest (VPS 7.25) 7.25 Super Happy Magic Forest (VPS 7.35) 7.40 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 7.50) 7.50 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.00) 8.00 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 8.10) 8.10 Die drei Musketiere (VPS 8.20) 8.25 Die drei Musketiere (VPS 8.35) 8.35 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 8.45) 8.45 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 8.55) 9.00 Bibi und Tina (VPS 9.10) 9.25 Bibi und Tina (VPS 9.35) 9.50 PUR+ (VPS 10.00) (Weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen. "Meine Freundin Conni: Conni turnt" entfällt.)
