ZDF-Programmänderung ab Woche 52/25

Mainz (ots)

Woche 52/25

Mo., 22.12.

14.15     Die Küchenschlacht
          Bitte Änderung beachten:
          Weihnachts-Buffet mit Mario Kotaska

          Bitte streichen: Nelson Müller



Woche 2/26

Sa., 3.1.

Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 6.35 Uhr beachten:

 6.35     Meine Freundin Conni

 6.50     Bibi Blocksberg   (VPS 7.00)

 7.15     Super Happy Magic Forest   (VPS 7.25)

 7.25     Super Happy Magic Forest   (VPS 7.35)

 7.40     Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood   (VPS 7.50)

 7.50     Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood   (VPS 8.00)

 8.00     Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood   (VPS 8.10)

 8.10     Die drei Musketiere   (VPS 8.20)

 8.25     Die drei Musketiere   (VPS 8.35)

 8.35     Zoom - Der weiße Delfin   (VPS 8.45)

 8.45     Zoom - Der weiße Delfin   (VPS  8.55)

 9.00     Bibi und Tina   (VPS 9.10)

 9.25     Bibi und Tina   (VPS 9.35)

 9.50     PUR+   (VPS 10.00)

(Weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen.
"Meine Freundin Conni: Conni turnt" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

