Xinhua Silk Road: Wiederentdeckung des Weltkulturerbes kurbelt den Tourismusmarkt in Südostasien an. Chinas historische Stadt Quanzhou

Lazare Eloundou Assomo, Direktor des UNESCO-Welterbezentrums, leitete kürzlich eine Delegation zu einem Besuch in Quanzhou, einer historischen Hafenstadt in der südöstlichen chinesischen Provinz Fujian, wodurch die Stadt, die als „Handelszentrum der Welt im China der Song- und Yuan-Dynastien" anerkannt ist, erneut weltweite Aufmerksamkeit erlangte.

Während die weltweite Anerkennung des Welterbes dem Einreisetourismusmarkt von Quanzhou neuen Schwung verleiht, hat die Stadt, die reich an Welterbe-Ressourcen ist, in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen, um ihre Dienstleistungen im Einreisetourismus kontinuierlich zu optimieren.

Die Einführung des 240-stündigen visafreien Transitprogramms hat für internationale Touristen, die Quanzhou besuchen, erhebliche Erleichterungen gebracht. Statistiken zeigen, dass Quanzhou in der ersten Hälfte des Jahres 2025 rund 403.900 Touristen empfangen hat, was einem Anstieg von 95,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Tourismuseinnahmen durch internationale Besucher erreichten 2,995 Milliarden Yuan (rund 421 Millionen US-Dollar), ein Anstieg um 83,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich die bedeutende Rolle der charakteristischen touristischen Routen, die Quanzhou durch die Nutzung seiner Welterbe-IPs entwickelt hat. Vom tausendjährigen Kaiyuan-Tempel bis zur exotischen Architektur der Qingjing-Moschee – jede dieser Kulturerbestätten zieht internationale Besucher wie ein Magnet an.

Inzwischen hat das internationale Tourismusförderprogramm „Maritime Silk Road Quanzhou" der Stadt dafür gesorgt, dass sie auf der Liste der 100 besten Reiseziele in Asien von Chinas Online-Reiseanbieter Ctrip.com steht, was den Ruf und Einfluss von Quanzhou auf dem globalen Tourismusmarkt weiter verbessert hat.

Quanzhou ist auch ein Vorreiter bei der internationalen Zusammenarbeit zur Erhaltung des Welterbes. Sie hat mit mehreren Städten entlang der maritimen Seidenstraße einen Austausch und eine Zusammenarbeit im Bereich des Denkmalschutzes und der Entwicklung des Kulturtourismus durchgeführt.

Für die Zukunft plant die Stadt, die Zusammenarbeit mit der UNESCO zu vertiefen. Die Stadt wird ihre Erfahrungen im Bereich Denkmalschutz über die Plattformen der Vereinten Nationen weltweit bekannt machen und gleichzeitig fortschrittliche internationale Konzepte und Ansätze für die Entwicklung des Kulturtourismus in Quanzhou einführen, um eine qualitativ hochwertigere Entwicklung der Kulturtourismusbranche zu fördern.

Darüber hinaus wird Quanzhou sein geistiges Eigentum am Welterbe nutzen, um grenzüberschreitende Kulturhandelsinitiativen zu entwickeln, die es den Produkten des immateriellen Kulturerbes und den kreativen Kulturgütern der Stadt ermöglichen, auf dem Weltmarkt Fuß zu fassen.

Während seines Besuchs in Quanzhou hat Assomo die Stadt als „lebendiges Kulturerbe" bezeichnet und den Ansatz der Stadt zur Erhaltung des kulturellen Erbes sehr gelobt. Er äußerte auch seine Erwartung, „Chinas Erfahrungen im Bereich der Denkmalpflege zu fördern".

