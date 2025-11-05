Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 schließt mit fruchtbaren Ergebnissen ab

Beijing (ots/PRNewswire)

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 endete am Donnerstag mit einer Themenveranstaltung zur internationalen Zusammenarbeit für wirtschaftliche und handelspolitische Resilienz inmitten globaler Veränderungen.

Gäste aus dem In- und Ausland tauschten sich über die globale Investitionslandschaft und Entwicklungstrends aus, trugen finanzielle Erkenntnisse bei und gaben der globalen und regionalen wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit und Entwicklung neue Impulse.

Das oberste Ziel der Weltbank ist es, den Ländern beim Aufbau einer Wirtschaft zu helfen, die das Wachstum fördert und Arbeitsplätze schafft, sagte Axel van Trotsenburg, Senior Managing Director der Weltbank. Er fügte hinzu, dass die Weltbank Maßnahmen wie Investitionen in den Bau von Infrastrukturen, die Unterstützung politischer und regulatorischer Reformen, den Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse und die Vertiefung der regionalen Integration ergreifen wird, um das Wirtschaftswachstum zu fördern.

Die Entwicklung der internationalen Wirtschaft und des internationalen Handels kann nicht von der Vernetzung finanzieller Regeln und der Innovationsfähigkeit getrennt werden, und die globale Finanzkraft muss mit der Realwirtschaft, dem technologischen Fortschritt und der sozialen Entwicklung voranschreiten, um ein inklusiveres Finanzsystem aufzubauen und den Unternehmen starke Unterstützung und innovative Instrumente für ihre globalen Geschäftsaktivitäten zu bieten, erklärte Miao Jianmin, Vorsitzender der China Merchants Group Limited und Vorsitzender der China Merchants Bank Company Limited.

Insbesondere sollte den Bedürfnissen der Entwicklungsländer Rechnung getragen werden, indem ihre Integration in die globale Wertschöpfungskette durch Investitionen und wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit gefördert wird, so Zhang Xiangchen, stellvertretender Generaldirektor der Welthandelsorganisation.

Zhou Xiaochuan, ehemaliger Gouverneur der People's Bank of China, merkte an, dass die Zentralbanken bei der Inflationsbekämpfung ein Gleichgewicht zwischen Finanzstabilität, Wirtschaftswachstum und Beschäftigungswachstum herstellen sollten, während die Entwicklungs- und Schwellenländer auch auf das außenwirtschaftliche Gleichgewicht achten sollten.

Während der diesjährigen Konferenz wurden 38 hochkarätige Themenveranstaltungen erfolgreich durchgeführt, an denen über 400 Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern und Regionen teilnahmen, darunter Regierungsbeamte, Vertreter internationaler Organisationen, Finanzinstitutionen, Experten und Wissenschaftler, so Yin Yong, Bürgermeister von Peking, in seiner Rede bei der Abschlusszeremonie.

Die Konferenz hebt die Rolle der Finanzpolitik als „Barometer" hervor und bietet fünf Unterveranstaltungen auf internationaler Ebene, die Südostasien, den Nahen Osten, Europa und Nordamerika abdecken. Laut Yin wurden eine Reihe von wichtigen Institutionen vorgestellt, mehrere internationale Kooperationsabkommen unterzeichnet, mehr als 100 wichtige Errungenschaften veröffentlicht und mehr als 300 hochkarätige Unternehmen haben intensive Verhandlungen mit über 100 Investmentinstituten geführt.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348134.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811323/f68618413c7d403ea2b3ca86421bbd0b.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-jahreskonferenz-des-financial-street-forum-2025-schlieWt-mit-fruchtbaren-ergebnissen-ab-302606092.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell