PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Xinhua Silk Road Information Service mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Das digitale Potenzial freisetzen, um neue Impulse für die Spirituosenindustrie zu schaffen

Beijing (ots/PRNewswire)

Inmitten der Welle der digitalen Wirtschaft entwickeln sich digitale Technologien der neuen Generation wie Cloud Computing, Big Data, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz rasant weiter. Sie integrieren sich tief in die gesamte Wertschöpfungskette der Spirituosenindustrie und verleihen der Entwicklung dieses traditionellen Sektors neue Dynamik.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348121.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2810040/video.mp4

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-das-digitale-potenzial-freisetzen-um-neue-impulse-fur-die-spirituosenindustrie-zu-schaffen-302602546.html

Pressekontakt:

Linlin Yang,
linlinyanglyn@163.com

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Xinhua Silk Road Information Service mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Xinhua Silk Road Information Service
Weitere Storys: Xinhua Silk Road Information Service
Alle Storys Alle
  • 31.10.2025 – 15:18

    Xinhua Silk Road: 2025 Chishui River Forum in Guizhou, SW. China

    Beijing (ots/PRNewswire) - Das 2025 Chishui River Forum fand am Dienstag in der Stadt Maotai der Stadt Renhuai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou statt. Unter dem Motto „Interweaving Harmony" nahmen fast 400 Vertreter renommierter Spirituosenunternehmen und Branchenexperten aus dem In- und Ausland an dem Forum teil, um die nachhaltige Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie zu diskutieren und zu erkunden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren