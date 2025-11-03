Xinhua Silk Road: Das digitale Potenzial freisetzen, um neue Impulse für die Spirituosenindustrie zu schaffen

Beijing (ots/PRNewswire) - Das 2025 Chishui River Forum fand am Dienstag in der Stadt Maotai der Stadt Renhuai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou statt. Unter dem Motto „Interweaving Harmony" nahmen fast 400 Vertreter renommierter Spirituosenunternehmen und Branchenexperten aus dem In- und Ausland an dem Forum teil, um die nachhaltige Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie zu diskutieren und zu erkunden. ...

