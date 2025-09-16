DVAG Deutsche Vermögensberatung AG

Gemeinsamer Start in eine Zukunft mit Perspektive

Über 200 junge Menschen beginnen Premiumausbildung bei der DVAG

Frankfurt (ots)

Mit einer feierlichen Auftaktveranstaltung im Zentrum für Vermögensberatung (ZVB) in Marburg hat für über 200 junge Menschen und ihre Familien ein neuer, spannender Lebensabschnitt begonnen: Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) begrüßt ihren neuen Jahrgang an Nachwuchskräften - und setzt damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Nachwuchsförderung und qualifizierte Karrierewege in einer Branche im Wandel.

Symbolischer Start mit Perspektive

Bereits am Vormittag empfing die DVAG die Auszubildenden zu einer Check-in-Veranstaltung: Begrüßung, Austausch mit Ausbilderinnen und Ausbildern, Einblicke in die Qualifizierungsreise - und viel Raum für persönlichen Kontakt. "Gerade der erste Tag bleibt im Gedächtnis. Umso wichtiger ist es uns, ihn besonders zu gestalten - gemeinsam mit den Familien. Denn hier beginnt nicht nur eine Ausbildung, sondern oft eine echte berufliche Laufbahn mit Zukunft", sagt Timo Bürk, Direktor Fach-, Vertriebsausbildung und Beratungsprozesse bei der DVAG. "Mit ihrem Qualifizierungskonzept geht die Deutsche Vermögensberatung neue Wege: Branchenspezifische Lerninhalte werden mit Weiterbildungsmodulen kombiniert, die zu anerkannten IHK-Abschlüssen führen - eine Verbindung, die nachhaltigen beruflichen Erfolg garantiert", so Heike Weidmann von der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main (IHK). Sie informierte vor Ort über die IHK-Weiterbildungsabschlüsse und betonte die Bedeutung innovativer Bildungsmodelle in der heutigen Zeit. Denn trotz aller Digitalisierung gilt: Menschen brauchen Menschen - gerade bei bedeutenden finanziellen Meilensteinen wie z.B. Familiengründung, Hauskauf oder Altersvorsorge. Das belegen auch zahlreiche Studien.

Individuelle Wege, ein gemeinsames Ziel

Der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs wächst. Umso wichtiger sind klare Strukturen, attraktive Perspektiven und eine zielgerichtete Ansprache. Die DVAG positioniert sich als attraktiver Karrierepartner mit modernen, individuell zugeschnittenen Lernformaten und einer Ausbildung, die weit über reine Fachinhalte hinausgeht. Dabei werden verschiedene Ausbildungswege angeboten - vom IHK-anerkannten Berufsabschluss bis hin zu dualen Studiengängen mit akademischer Anschlussoption. Dank des flexiblen Systems aus digitalen Tools, KI-gestützten Lerneinheiten und persönlicher Begleitung ist sichergestellt, dass jeder einen auf seine eigenen Bedürfnisse zugeschnittenen Weg gehen kann. Hybride Arbeitsmodelle - unabhängig von Ort und Zeit - kommen dabei besonders den Erwartungen der neuen Generation entgegen und schaffen ideale Rahmenbedingungen für modernes Arbeiten und Lernen. "Wer heute erfolgreich sein will, braucht mehr als nur Fachwissen - entscheidend ist eine Ausbildung, die Menschen befähigt, eigenständig zu denken, Verantwortung zu übernehmen und sich stetig weiterzuentwickeln", betont Markus Knapp, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, verantwortlich für Fach- und Vertriebsausbildung, Versicherungen und Zentrale Vertriebsentwicklung.

"Der Wettbewerb um kluge Köpfe ist groß. Aber wer heute strategisch in Bildung investiert, gestaltet die Beratung von morgen", so Knapp weiter. Die DVAG reagiert auf den gesellschaftlichen Wandel mit gezielten Maßnahmen: Rund 80 Millionen Euro investiert das Unternehmen jährlich in die Aus- und Weiterbildung - mit klarer Ausrichtung auf Zukunftsthemen wie hybride Beratung, digitale Kompetenz und persönliches Wachstum. Der technologische Wandel wird nicht als Bedrohung gesehen, sondern als Chance, den Finanzberuf aktiv mitzugestalten.

Von der Ausbildung zur unternehmerischen Selbstständigkeit

Das Ziel der Qualifizierungsprogramme ist klar: der Weg zur selbstständigen Vermögensberaterin oder zum selbstständigen Vermögensberater. Bei der DVAG wird der Leistungsgedanke während und auch nach der Ausbildung gefordert und gefördert. Deshalb gehört zu jeder fachlichen Ausbildung auch die Persönlichkeitsentwicklung zur Vermittlung der notwendigen unternehmerischen und sozialen Kompetenzen. Und die Aussicht auf fundierte Qualifizierung, persönliche Begleitung und eine klare Perspektive am Arbeitsmarkt überzeugt die Fachkräfte von morgen: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Auszubildenden verdoppelt.

"Für uns ist Bildung strategischer Bestandteil unseres Erfolgs", unterstreicht Knapp die zentrale Bedeutung von Aus- und Weiterbildung bei der DVAG. Mit über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen bundesweit engagieren sich Vermögensberaterinnen und Vermögensberater für die nächste Generation.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten. Mehr Informationen unter: www.dvag.de.

