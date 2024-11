ZDF

Sonntag, 15. Dezember 2024, 9.03 Uhr

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 15. Dezember 2024, 9.03 Uhr 37°Leben Too toxic to handle: Friendship - Desaster Erst die allerbeste Freundin - dann wird hinterm Rücken gelästert, abgewertet, manipuliert. Manchmal werden Freundschaften toxisch. Wie kann das sein, und wie soll man damit umgehen? Steffi (37) glaubt ihre Freundin zu kennen, doch Sticheleien wachsen sich aus. Auch Mascha (27) wird in ihrer Freundschaft zu zwei Mädchen enttäuscht. Manipulation und Druck steigen so sehr, dass sie therapeutische Hilfe braucht. Steffi und Mascha erzählen ihre sehr persönlichen Geschichten, geben Einblick in ihre Gefühlswelten. Dabei sprechen sie von Glück und Wut, Trauer und Verzweiflung, ja Ohnmacht, die entsteht, wenn Freundschaften in eine emotionale Schieflage geraten. Psychologe Leon Windscheid ordnet die Erfahrungen der beiden Frauen ein und erklärt, warum es manchmal besonders schwerfällt, sich aus Freundschaften, die nur noch schaden, zu lösen und wie es dann doch gelingen kann. Die "37°Leben"-Reportage steht ab Freitag, 13. Dezember 2024, 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.

