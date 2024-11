ZDF

Die Zukunft der deutschen Einheit im Blick: "ZDF-Morgenmagazin" vor Ort in Halle

In der Händel-Stadt Halle an der Saale wird das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation errichtet. Allerdings dauert es noch einige Jahre, bis dieser neue Ort des Dialogs zwischen Ost und West fertiggestellt sein wird. Wie derzeit, 35 Jahre nach dem Fall der Mauer, das Mit- und Gegeneinander von Ost und West in dieser Transformationsstadt erlebt wird, erkundet das "ZDF-Morgenmagazin" in "moma vor Ort". Am Montag, 11. November 2024, meldet sich "moma"-Moderator Mitri Sirin zwischen 6.00 und 9.00 Uhr live aus der Saline in Halle.

Viele Menschen aus dem Osten und Westen Deutschlands schauen immer noch mit Skepsis und Vorurteilen aufeinander. Noch immer scheint nicht alles zusammengewachsen zu sein, was zusammengehören sollte. Wie steht es im Jahr 2024 um die deutsche Einheit? Wo gibt es Verbindendes und wo Unterschiede? Wie kann die Zukunft trotz mancher Enttäuschungen miteinander gestaltet werden? Darüber diskutiert Moderator Mitri Sirin in Halle mit Bürgerinnen und Bürgern sowie mit Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, mit Carsten Schneider, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, und mit Egbert Geier, Bürgermeister der Stadt Halle.

Live vor Ort in der Siedehalle der halleschen Saline spricht "moma"-Moderator Mitri Sirin mit seinen Gästen darüber, wie sie Deutschland nach den zurückliegenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg derzeit erleben. Wie funktioniert aus Sicht der Menschen in Halle das Zusammenleben zwischen Ost und West? Wie nah ist die Politik, bei dem, was die Bürgerinnen und Bürger umtreibt? Welche Impulse braucht der Dialog zwischen Ost und West für eine gelingende Zukunft der Deutschen Einheit? Und was lässt sich dazu aus der Transformationsgeschichte Halles lernen, die mit der Salzgewinnung begann und mit dem politischen Umbruch vor 35 Jahren eine gravierende Wendeerfahrung verzeichnet?

Im "ZDF-Morgenmagazin"-Studio in Berlin sind am Montag, 11. November 2024, von 5.30 bis 7.00 Uhr Philip Wortmann und von 7.00 bis 9.00 Uhr Eva-Maria Lemke im Moderationseinsatz, die in jeder halben Stunde zu Mitri Sirin nach Halle schalten.

