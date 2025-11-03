Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des Chishui-Flusses in Guizhou veröffentlicht

Beijing

Die „Global Fine Wines & Spirits Declaration of Chishui River" (Globale Erklärung für erlesene Weine und Spirituosen des Chishui-Flusses) wurde während des Chishui River Forum 2025, das kürzlich in der südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfand, veröffentlicht und ruft zur nachhaltigen Entwicklung der gesamten Wein- und Spirituosenbranche auf.

In der Erklärung werden Wein- und Spirituosenunternehmen aufgefordert, die Natur zu respektieren und die Ökologie zu schützen, Qualität zu wahren sowie das Kulturerbe zu pflegen, für einen vernünftigen und gesunden Alkoholkonsum einzutreten sowie Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Sie betont zudem die Notwendigkeit, dass Wein- und Spirituosenunternehmen technologische Innovation und integrierte Entwicklung vorantreiben, Offenheit, Inklusion sowie gegenseitigen Respekt fördern und Austausch sowie gegenseitiges Lernen für Koexistenz und gemeinsamen Wohlstand unterstützen.

Die Erklärung wurde zu einer Zeit veröffentlicht, in der die globale Spirituosenindustrie aufgrund der veränderten Verbraucherpräferenzen der jüngeren Generation, insbesondere der Generation Z, der Anwendung digitaler Technologien im traditionellen Spirituosenherstellungsprozess sowie der Notwendigkeit der Globalisierung vor großen Herausforderungen steht.

Das Chishui River Forum 2025 stand unter dem Motto „Interweaving Harmony" (Verflochtene Harmonie) und zog beinahe 400 Teilnehmer aus dem In- und Ausland an, darunter Vertreter renommierter Wein- und Spirituosenunternehmen sowie Branchenexperten, um sich über die Entwicklung der globalen Spirituosenindustrie auszutauschen. Das Forum wurde vom China Economic Information Service und China Moutai initiiert.

