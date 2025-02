Kreuzchen dran - ARD-Angebote für Erst- und Jungwählende

ARD Presse

Am 23. Februar erleben rund 2,3 Millionen Menschen ihr erstes Mal - als Wählerin oder Wähler bei einer Bundestagswahl. Wer tritt dort an, wofür stehen die Parteien und was hat das überhaupt mit mir zu tun? Für alle, die den ersten Schritt an die Wahlurne gut vorbereitet machen wollen, bietet die ARD umfassende Informationen: vielfältig, hintergründig und ganz auf junge Menschen zugeschnitten.

Wer tritt bei der Wahl an?

Vom Kanzlerkandidaten bis zur Jungpolitikerin: In der ARD stehen alle Rede und Antwort - und zwar den Journalisten UND der Community.

Zum Beispiel im Videopodcast "Kreuzverhör", dem sich Spitzenpolitikerinnen und -politiker aller aktuellen Bundestagsparteien stellen. Die Produktion von funk und den jungen ARD-Programmen läuft auf YouTube und in der ARD Audiothek.

Auf Twitch bringt das rbb-Format "Politik & wir" junge Kandidierende mit den Nutzerinnen und Nutzern ins Gespräch.

Wer mehr über die Kanzlerkandidaten von CDU, SPD, Bündnis90/Die Grünen und AfD wissen will, für den zeigt das Tagesschau-Angebot "akkurat" Kurzporträts auf YouTube. Und alle, die sich über die vier Kontrahenten austauschen wollen, kommen einfach am 17. Februar zu Twitch: Dort steigt ab 20 Uhr die Watchparty zur "Wahlarena" im Ersten. Einige der Kandidatinnen und Kandidaten beantworten danach noch live im Stream von "tagesschau together" Fragen der Community.

Wofür stehen die Parteien?

Wahlprogramme wälzen - das macht die ARD auch für Erstwählende. Tagesschau-Presenterin Amelie Marie Weber und das ARD-Hauptstadtstudio stellen im "Wahlprogramm-Check" auf Instagram, TikTok und YouTube die Parteipositionen zu den wichtigsten Themen für junge Leute zusammen.

Um die geht es auch in "Alle vs. X", dem Debattenformat von funk. Nachwuchspolitikerinnen und -politiker batteln sich verbal über Thesen, Fakten und Argumente rund um die Standpunkte ihrer Partei.

Mit den großen Fragen zur Wahl befasst sich BR24 Digital: Migration, Wirtschaft, Wohnen, Energie. All das und noch mehr, was junge Leute interessiert, kommt auch bei der BR24 News-WG auf Instagram auf den Tisch.

Den Blick auf die Zeit nach dem 23. Februar richtet die SWR-Reportage "Baustelle Zukunft - Was sich nach der Wahl ändern muss". Der Film, schon jetzt in der ARD Mediathek abrufbar, zeigt aber nicht nur Streitfragen, sondern auch Lösungsansätze aus der Sicht der Jungwählenden.

Was hat das mit mir zu tun?

Junge ARD-Formate begegnen den Erstwählenden der "Generation Krise" auf Augenhöhe und fragen nach, was sie wirklich umtreibt - privat und politisch. Bremen NEXT stellt für das Format "Let's Talk About" ein Sofa in verschiedene Bremer Stadtteile, um mit jungen Menschen über Politik ins Gespräch zu kommen. Für die Doku "Scheiße, wen wähle ich" tingelt "Y-Kollektiv"-Reporter Frederik Fleig als Couchsurfer durch WGs. Was Erstwählende aus Mitteldeutschland umtreibt, beleuchtet der MDR in "Fakt ist! Erst mal zur Wahl" am 15. Februar, 18 Uhr, live auf mdr.de und am 19. Februar, 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen zu sehen.

Und auch, warum einige junge Menschen gar nicht wählen wollen, ist Thema und zwar demnächst auf dem Instagram-Kanal der "hessenschau". Wie auch die Perspektive von jungen eingebürgerten Menschen mit Fluchtgeschichte, in Zusammenarbeit mit dem Portal Amal Frankfurt und der Uni Mainz.

Und was kommt danach?

Auch die nächste Generation Erstwählender hat die ARD im Blick: mit Formaten und Inhalten aus dem KiKA rund um die Themen Demokratie und Medienkompetenz, abrufbar auf kika.de und im KiKA-Player.

